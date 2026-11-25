Le šest dni pred tem, ko naj bi pritožbeno sodišče razglasilo svojo odločitev v zadevi domnevno spornega financiranja predsedniške kampanje, se Nicolasu Sarkozyju obeta nov sodni postopek. Kot je te dni sporočil vir, ki primer dobro pozna, se bo nekdanji predsednik skupaj s svojo ženo, pevko Carlo Bruni, naslednje leto moral zagovarjati pred kazenskim sodiščem v Parizu. Obtožen je namreč, da naj bi plačal preklic pričanja francosko-libanonskega poslovneža Ziada Takieddinea, piše Euronews. Vsi, ki so bili v tem primeru pod uradno preiskavo – vključno z Mimi Marchand, znano kot »kraljica paparacev« – bodo klicani na sodišče, še dodaja omenjeni portal.

Nicolasu Sarkozyju in njegovi soprogi bodo sodili zaradi »zločinske zarote za storitev kaznivega dejanja goljufije v okviru organizirane združbe« ter »prikrivanja vplivanja na priče«. Mimi Marchand je obtožena »vplivanja na priče«, »zločinske zarote za storitev kaznivega dejanja goljufije v okviru organizirane združbe« ter »pripravljanja koruptivnih dejanj tujih pravosodnih uslužbencev«. Sojenje naj bi potekalo od 3. novembra do 2. decembra 2027. Obtoženim grozi najvišja kazen desetih let zapora in denarna kazen v višini 150.000 evrov.

Izjave preklical in si spet premislil

Nove težave nekdanjega francoskega voditelja je sicer povezano s primerom, v katerem je bil zaradi kriminalne zarote lani obsojen na pet let zapora. Po dvajsetih dneh za rešetkami je bil Sarkozy izpuščen na prostost do odločitve o pritožbi. Eden glavnih vpletenih v tem primeru je bil omenjeni francosko-libanonski poslovnež Takieddine, ki je lani umrl v Libanonu. Leta 2016 je izjavil, da je v letih 2006 in 2007 pomagal pri predaji več milijonov evrov gotovine, ki jih je priskrbel libijski diktator Moamer Gadafi, Nicolasu Sarkozyju in vodji kabineta nekdanjega predsednika.

Toda novembra 2020 je Ziad Takieddine v intervjuju za francoske medije nenadoma preklical svoje obremenjujoče izjave, nato pa si je znova premislil. To je sprožilo obtožbe, da sta Sarkozy in njegova žena prosila Mimi Marchand, naj ključni priči plača za umik izjav – kar sta oba sicer vseskozi zanikala. Carla Bruni je osumljena, da je konec leta 2019 zahtevala vzpostavitev tajne telefonske linije, prek katere bi lahko z Marchand komunicirala o primeru Ziada Takieddinea.

Zaradi domnevnega spornega financiranja predsedniške kampanje leta 2007 je Sarkozy postal prvi nekdanji francoski predsednik, ki je bil obsojen na zaporno kazen. Mimi Marchand je bila lani obsojena na 18-mesečno pogojno zaporno kazen zaradi izsiljevanja televizijske voditeljice; ta se je namreč bala, da bo Marchand objavila posnetke njene hčerke, ko je ta zapuščala policijsko postajo.