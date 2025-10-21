Bivši predsednik Sarkozy začel prestajati zaporno kazen, takole je še zadnjič poljubil ženo (FOTO in VIDEO)

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je v torek začel prestajati zaporno kazen, potem ko ga je sodišče zaradi libijske afere septembra obsodilo na pet let zapora. Pred odhodom v zapor La Sante v Parizu je na družbenih omrežjih ponovil, da je nedolžen, svojim podpornikom pa obljubil, da bo resnica zmagala.

Sarkozy, ki je bil predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, je prvi nekdanji francoski voditelj, ki bo moral prestajati zaporno kazen. Na sodbo sodišča se je pritožil, vendar to ne zadrži izvajanja kazni, saj je sodišče odredilo začasno izvršitev sodbe.

Sodišče v Parizu ga je konec septembra obsodilo na pet let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega kriminalne zarote v povezavi z domnevnim nezakonitim financiranjem predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija.

Sarkozy je danes na družbenih omrežjih ponovil, da so »zaprli nedolžnega človeka«, in svojim podpornikom obljubil, da bo »resnica zmagala«. »Toda cena, ki jo bo treba plačati, bo uničujoča,« je dodal v sporočilu, objavljenem manj kot uro pred odhodom v zapor. Dodal je, da čuti »globoko žalost za Francijo, ki je ponižana zaradi maščevanja, ki je sovraštvo dvignilo na raven brez primere«.

Sarkozy bo nastanjen v posebnem krilu zapora za zapornike, ki potrebujejo posebno zaščito, bo pa 70-letnik lahko zaprosil za pogojni odpust, da bi kazen prestajal zunaj zapora.

Nekdanjega voditelja države je v petek v Elizejski palači pred začetkom prestajanja zaporne kazni sprejel predsednik Emmanuel Macron.

