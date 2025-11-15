Bizaren državniški sestanek! Nekoč za njegovo glavo ponujali 10 milijonov, Trump ga zdaj škropi s parfumom (VIDEO)

Sirski predsednik Ahmed al Šara je v ponedeljek prispel na zgodovinsko srečanje s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Eden od njunih pogovorov, skupaj s Trumpovim značilnim bahanjem, je postal viralen na družbenih omrežjih.

Nekoč za njegovo glavo ponujali 10 milijonov

Nekdanjega poveljnika Al Kaide je Washington nekoč označil za terorista in za njegovo ujetje ponudil 10 milijonov dolarjev nagrade. Decembra lani je odstavil dolgoletnega sirskega voditelja Bašarja al Asada, to pa je prvi uradni obisk sirskega voditelja v Beli hiši od osamosvojitve Sirije od Francije leta 1946.

Ameriška vlada začasno odpravila sankcije proti Siriji Ameriško ministrstvo za finance je sporočilo, da znova za pol leta ukinja določene sankcije proti Siriji, sprejete leta 2019. Sankcije lahko povsem odpravi le kongres, vlada pa jih lahko začasno opusti, kar je prvič storila že spomladi.

V »duhu sprememb« je Trump sirskemu predsedniku prinesel stekleničko svojega parfuma in ga z njim popršil. »To je najboljši vonj. Prav?« je rekel. Povedal je še, da je drugi parfum namenjen njegovi ženi, nato pa vprašal: »Koliko žena imaš?«

»Prihaja iz zelo težkega okolja in je trd fant«

Obisk ZDA je sicer del širše mednarodne PR kampanje sirskega predsednika, s katero želi pokazati, da je v prijateljskih odnosih z zahodnimi državami. Dan po srečanju s Trumpom je tako sporočil, da se je njegova država pridružila svetovni koaliciji proti Islamski državi.

