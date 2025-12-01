Bizarna izjava Donalda Trumpa: po magnetni resonanci nima pojma, »kaj so mu slikali«, a trdi, da so izvidi »popolni«

Donald Trump je oktobra stopil v prostore vojaške bolnišnice Walter Reed. Tam je opravil magnetno resonanco (MRI) – podatek, ki je takoj dvignil obrvi in sprožil val vprašanj. Zakaj MRI? Kaj so našli? In zakaj nihče noče povedati, kateri del telesa so pregledali? Trump je s svojimi izjavami pomiril – ali pa še podžgal – radovednost. Rezultati naj bi bili »popolni«. A na vprašanje, kaj sploh so pregledovali, je skomignil. Rekel je, da nima pojma, »kaj so mu slikali«, nato pa samozavestno dodal še svojo najljubšo trditev: da je briljantnega zdravja in kognitivno v vrhunski formi.

Pred kamerami je šel še korak dlje. Spet je ponosno povedal, da je z lahkoto opravil kognitivni test, in mimogrede udaril po Joeju Bidnu – temi, ki jo rad potegne na plano. Biden naj bi, po njegovih besedah, »spal povsod – dan, noč in celo na plaži«. Trump pa, kot rad poudari, ni »spalec«. Retorične puščice, ki jih uporablja že leta – še posebej v predvolilnih obdobjih. A ob vsem tem ostaja dejstvo: nihče ne ve, kaj je preiskava razkrila in zakaj je bila sploh potrebna.

Zatrjuje, da so izvidi »popolni«. FOTO: Pete Marovich Getty Images Via Afp

Uradna izjava Bele hiše ne razkriva ničesar. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je pojasnila, da je šlo za del rutinskega pregleda in »napredno slikanje«, ki naj bi potrdilo Trumpovo »izjemno telesno zdravje«. Poleg magnetne resonance je prejel še redni cepljenji proti gripi in covid-19. Trumpov zdravnik, mornariški kapitan Sean Barbabella, je dodal, da gre za rutinski pregled in da so rezultati dobri. A vse skupaj ne pojasni ključnega vprašanja – zakaj magnetna resonanca?

Srce mlajše od predsednika?

Med pregledi so zdravniki izpostavili še en podatek, ki ga je Trump hitro vzel za svojega. Njegova »srčna starost« naj bi bila kar 14 let nižja od dejanske. Pri 79 letih ima torej »srce človeka v zgodnjih šestdesetih«: to številko je seveda takoj obrnil v svoj prid in predstavil kot dokaz svoje vitalnosti. Trump vedno znova poudarja, da je kognitivne teste opravil brez napora. Znova je udaril tudi po demokratskih kongresnicah Alexandrii Ocasio-Cortez in Jasmine Crockett, za kateri je žaljivo dejal, da imata »nizek IQ«. Po njegovem mnenju bi morali tak test opraviti vsi predsedniki – on pa naj bi dosegel »najvišjo možno oceno«. Tudi to je del njegove širše strategije: prikazati se kot oster, močan in pripravljen voditelj, medtem ko širi dvome o sposobnostih političnih tekmecev.

Opravil je magnetno resonanco. Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic

Čeprav Trump zatrjuje, da lahko kadarkoli objavi rezultate, ostajajo podrobnosti MRI zavite v tančico. In kjer so nejasnosti, tam so vprašanja. Zakaj je bil pregled potreben? Kaj so iskali? In zakaj niti Trump sam ne pove, kaj so mu slikali?