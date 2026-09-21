Bizarni prizori pred muzejem: vrteli odojka na ražnju, zaposleni obupani: »Nemočni smo« (VIDEO)

V botaničnem vrtu pred muzejem v Sarajevu so v nedeljo posneli prizor, ki je sprožil precej začudenja. Dve osebi sta tik ob muzeju pekli odojka na ražnju. A iz muzeja opozarjajo, da ne gre le za nenavaden nedeljski piknik, temveč za del večletnega spora z družino nekdanjega hišnika, je navedel Jutarnji list.

Iz muzeja so se po objavi posnetkov oglasili z ostrim pojasnilom. Kot trdijo, v sami stavbi muzeja še vedno živi družina nekdanjega hišnika, s katero se že več let zapletajo v več pravnih sporov. Po njihovih navedbah družina ne uporablja le stanovanja, temveč tudi del Botaničnega vrta.

»Nemočno gledamo, kako ob zidu nacionalnega spomenika vrtijo odojka«

V muzeju pravijo, da so v južni del Botaničnega vrta vložili veliko truda in denarja, da bi ga uredili ter odprli obiskovalcem. Ob tem pa, kot poudarjajo, nemočno spremljajo povsem drugačne prizore. »Nemočno smo priča temu, da se ob zidu nacionalnega spomenika peče ajvar ali vrti odojek,« so sporočili iz muzeja. Po njihovih trditvah naj bi družina nekdanjega hišnika tako že dalj časa povzročala težave zaposlenim, obiskovalcem in izvajalcem del. Muzej obenem poudarja, da je bilo stanovanje družini dodeljeno na po njihovem sporen način.

Zdaj zahtevajo ukrepanje

Po zadnjem dogodku so iz Zemaljskega muzeja pozvali pristojne inšpekcije, organe pregona in ustanove za zaščito kulturne dediščine, naj ukrepajo ter sankcionirajo kršitve. Obrnili so se tudi na oblasti Kantona Sarajevo in občine Centar. Od njih zahtevajo, naj za družino poiščejo drugo nastanitev, saj po njihovih navedbah sedanje razmere ogrožajo tudi objekt, ki ima status nacionalnega spomenika.