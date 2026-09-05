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Bizarno razkritje po umoru treh otrok: mož takoj po tragediji na dopust, donacije pa porabil za luksuz?! Ljudje popenili

Na družbenih omrežjih se je razplamtel val ostrega sarkazma nad njegovimi potezami po tragediji.
Ali je Clancy res delovala pod vplivom poporodne psihoze in v trenutku dejanja ni ločila med dobrim in zlim? FOTO: Greg Derr Via Reuters

Ali je Clancy res delovala pod vplivom poporodne psihoze in v trenutku dejanja ni ločila med dobrim in zlim? FOTO: Greg Derr Via Reuters

Lindsay je paralizirana od pasu navzdol. FOTO: Greg Derr Via Reuters

Lindsay je paralizirana od pasu navzdol. FOTO: Greg Derr Via Reuters

Sredstva, ki so jih zbrali dobrotniki, naj bi Patrick Clancy uporabil za včlanitev v ekskluzivni jahtni klub in selitev v prestižno četrt. FOTO: David L. Ryan Via Reuters

Sredstva, ki so jih zbrali dobrotniki, naj bi Patrick Clancy uporabil za včlanitev v ekskluzivni jahtni klub in selitev v prestižno četrt. FOTO: David L. Ryan Via Reuters

Ali je Clancy res delovala pod vplivom poporodne psihoze in v trenutku dejanja ni ločila med dobrim in zlim? FOTO: Greg Derr Via Reuters
Lindsay je paralizirana od pasu navzdol. FOTO: Greg Derr Via Reuters
Sredstva, ki so jih zbrali dobrotniki, naj bi Patrick Clancy uporabil za včlanitev v ekskluzivni jahtni klub in selitev v prestižno četrt. FOTO: David L. Ryan Via Reuters
N. P.
 5. 9. 2026 | 10:02
4:09
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Reflektorji ameriške in svetovne javnosti so usmerjeni v sodni postopek proti 36-letni Lindsay Clancy. Januarja 2023 je v Duxburyju v zvezni državi Massachusetts z vadbenimi trakovi zadavila svoje tri otroke — petletno Coro, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana —, nato pa si prerezala žile na rokah in vrat, skočila skozi okno in zaradi poškodb ohromela od pasu navzdol. Sodnik William Sullivan je po sedmih dneh oziroma več kot 36 urah neuspešnega posvetovanja porote sojenje razglasil za neveljavno, saj porotniki niso dosegli soglasja o njeni krivdi.

Obramba je ves čas trdila, da je Clancy delovala pod vplivom hude poporodne psihoze in številnih predpisanih zdravil ter da v trenutku dejanja ni ločila med dobrim in zlim. Tožilstvo je po drugi strani dokazovalo, da je bil zločin načrtovan. Pred umorom je moža Patricka poslala po večerjo in zdravila ter na telefonu preverjala, koliko časa bo odsoten. Nova obravnava je razpisana za 29. september, ko bo jasno, ali bo tožilstvo zahtevalo novo sojenje, ponudilo sporazum ali odstopilo od obtožb. V zvezi s primerom se je oglasil celo ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejanje označil za »grozno tragedijo« in dodal, da bo morala obtožena plačati za dejanje.

Bizarno vedenje moža tik po umorih

Dodatno ogorčenje pa je v javnosti sprožilo ravnanje očeta in moža Patricka Clancyja. Na družbenih omrežjih se je namreč razplamtel val ostrega sarkazma nad njegovimi potezami po tragediji, saj mu uporabniki očitajo brezbrižnost do celotne situacije.

Mnogi opozarjajo, da je Patrick manj kot mesec dni po smrti treh otrok odpotoval na dopust v Kostariko in na spletu celo pustil oceno s petimi zvezdicami za tamkajšnjo pohodniško pot. Sredstva s platforme GoFundMe, kjer so dobrotniki za pomoč domnevno žalujočemu očetu zbrali kar 1,7 milijona dolarjev (okrog 1,5 milijona evrov), naj bi uporabil za včlanitev v ekskluzivni jahtni klub, selitev v stanovanje v prestižni newyorški četrti Upper East Side ter prodajo hiše, v kateri so bili umorjeni njegovi otroci. Ostanke vseh treh otrok je shranil v eni sami žari, javnost pa je dodatno razburilo dejstvo, da si je zelo hitro našel novo partnerico, ki je po mnenju mnogih na las podobna njegovi ženi.

Sredstva, ki so jih zbrali dobrotniki, naj bi Patrick Clancy uporabil za včlanitev v ekskluzivni jahtni klub in selitev v prestižno četrt. FOTO: David L. Ryan Via Reuters
Sredstva, ki so jih zbrali dobrotniki, naj bi Patrick Clancy uporabil za včlanitev v ekskluzivni jahtni klub in selitev v prestižno četrt. FOTO: David L. Ryan Via Reuters

Javnost zgrožena

Odzivi javnosti so izjemno ostri in polni cinizma. Eden od komentatorjev je na spletu zapisal: »Porota se na tej točki odloča dlje, kot so policisti potrebovali za preiskavo. Tožilstvo me je prepričalo, da je nedolžna.« Drugi se je obregnil ob njegove odločitve že pred tragedijo: »Ne pozabimo, da so se njegove težave začele že veliko prej, preden je izgubil družino. Predstavljajte si, da morate iti na smučanje, medtem ko je vaša žena v psihiatrični bolnišnici. To mora biti uničujoče in lahko si le predstavljam, kako težko mu je bilo uživati na počitnicah,« je zapisal z obilico sarkazma. »Zelo nenavadno. Če bi žaloval za svojimi tremi otroki, ne bi pisal ocen za pohodniško pot v Kostariki,« je zapisal nekdo, druga pa: »Če bi moje otroke umoril moj zakonski partner, mislim, da se 19 dni pozneje ne bi mogla niti prhati, kaj šele, da bi se smejala in zabavala v Kostariki.«

Nekateri so v komentarjih delili lastne težke izkušnje in potegnili vzporednice z njegovim nastopom na sodišču: »Pred tremi leti sem v prometni nesreči izgubil vnuka in o tem sploh ne morem govoriti, ne da bi potočil solzo. Če bi on res verjel, da je to storila Lindsay, in bi pričal o podrobnostih ter o tem, kako je našel trupla, bi bil čustven. On pa je bil popolnoma drugačen.« Neki uporabnik pa je na kratko povzel obče mnenje: »Če bi moj zakonec umoril moje otroke, bi bila vsak dan na sodišču, da se prepričam, da bo strohnel v zaporu. Ne bi bila z novo ženo v New Yorku.«

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