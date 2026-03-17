Bližnji vzhod na robu, Iran potrdil smrt poveljnika milice (VIDEO)

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je danes potrdila smrt poveljnika milice Basidž Golamreze Solejmanija, potem ko je Izrael zatrdil, da je bil Solejmani ubit v izraelskem napadu v Teheranu. »Poveljnik Golamreza Solejmani, vodja organizacije Basidž, je padel v boju,« je sporočila revolucionarna garda. Ob tem so v izjavi sporočili, da njegova smrt ne bo omajala njihove odločnosti, temveč bo le »okrepila voljo junaškega iranskega naroda in vseh borcev skupine Basidž, da nadaljujejo pot upora«, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Iranske oblasti pa za zdaj niso komentirale izraelskih trditev, da je bil v izraelskem napadu v ponedeljek ubit tudi Ali Laridžani, vodja iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost in desna roka pokojnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da napada položaje milice Basidž v Teheranu, in da bo »izsledila, našla in nevtralizirala« Modžtabo Hameneja, ki je po očetovi smrti prevzel vlogo vrhovnega voditelja v Iranu. Predstavnik izraelske vojske je ob tem povedal, da ne vedo, kje se Modžtaba Hamenej trenutno nahaja.