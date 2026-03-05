  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRVAVA BILANCA

Bližnji vzhod v ognju: napadi, povračilni udarci in grožnje, več kot tisoč civilistov mrtvih, med njimi 181 otrok (VIDEO in FOTO)

Teheran je tarča novih izraelskih napadov.
Teheran FOTO: Atta Kenare Afp

Teheran FOTO: Atta Kenare Afp

Teheran FOTO: Atta Kenare Afp

Teheran FOTO: Atta Kenare Afp

Bejrut FOTO: - Afp

Bejrut FOTO: - Afp

Osebje iranskega veleposlaništva (desno) se odziva pred nacionalno bolnišnico Galle, kjer se zdravijo poškodovani mornarji, po napadu podmornice na iransko vojaško ladjo IRIS Dena. FOTO: Thilina Kaluthotage Reuters

Osebje iranskega veleposlaništva (desno) se odziva pred nacionalno bolnišnico Galle, kjer se zdravijo poškodovani mornarji, po napadu podmornice na iransko vojaško ladjo IRIS Dena. FOTO: Thilina Kaluthotage Reuters

Bejrut FOTO: - Afp

Bejrut FOTO: - Afp

Bejrut FOTO: - Afp

Bejrut FOTO: - Afp

Libanon  FOTO: Kawnat Haju Afp

Libanon  FOTO: Kawnat Haju Afp

Libanon FOTO: Kawnat Haju Afp

Libanon FOTO: Kawnat Haju Afp

Teheran FOTO: Atta Kenare Afp
Teheran FOTO: Atta Kenare Afp
Bejrut FOTO: - Afp
Osebje iranskega veleposlaništva (desno) se odziva pred nacionalno bolnišnico Galle, kjer se zdravijo poškodovani mornarji, po napadu podmornice na iransko vojaško ladjo IRIS Dena. FOTO: Thilina Kaluthotage Reuters
Bejrut FOTO: - Afp
Bejrut FOTO: - Afp
Libanon  FOTO: Kawnat Haju Afp
Libanon FOTO: Kawnat Haju Afp
STA, A. G.
 5. 3. 2026 | 09:45
 5. 3. 2026 | 09:52
4:54
A+A-

Izraelska vojska je danes sprožila nov val napadov na Teheran, usmerjenih proti »infrastrukturi iranskega terorističnega režima«. Pred tem je v sredo zatrdila, da je uničila več sto iranskih lansirnikov raket in tako znatno prispevala k zmanjšanju števila raket, dnevno izstreljenih iz islamske republike. »IDF (izraelska vojska) je pravkar začela obsežen val napadov na infrastrukturo iranskega terorističnega režima po vsem Teheranu,« je sporočila vojska. Iranski mediji poročajo o več eksplozijah, ki so odjeknile v prestolnici, najmanj eni naj bi bili priča tudi v sosednjem Karaju, nekaj deset kilometrov zahodneje.

Pred tem je vojska ponoči po lastnih navedbah napadla lansirnike balističnih raket v Komu, slabih 150 kilometrov južno od Teherana, in sisteme zračne obrambe v Isfahanu, ki se nahaja na približno polovici več kot 800-kilometrske poti med prestolnico in Širazom na jugozahodu. Kot je v sredo zatrdil tiskovni predstavnik izraelske vojske Nadav Šošani, so se sicer iranske raketne zmogljivosti od sobote, ko sta Izrael in ZDA začela vojaško operacijo proti Iranu, znatno zmanjšale. Zasluge za to je pripisal izraelskim silam, ki da so uničile okoli 300 iranskih lansirnikov raket.

Ob tem so po podatkih agencije za človekove pravice HRANA s sedežem v ZDA ameriško-izraelski napadi v državi od sobote zahtevali življenja 1097 civilistov, med njimi 181 otrok. Še več kot 5400 civilistov je bilo ranjenih.

Teheran: ZDA bodo obžalovale potopitev iranske fregate

ZDA so z napadom na iransko fregato pred obalo Šrilanke v Indijskem oceanu, v katerem je bilo ubitih več deset ljudi, zagrešile grozodejstvo, je danes sporočil iranski zunanji ministri Abas Aragči. Opozoril je, da bo Washington potopitev ladje globoko obžaloval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osebje iranskega veleposlaništva (desno) se odziva pred nacionalno bolnišnico Galle, kjer se zdravijo poškodovani mornarji, po napadu podmornice na iransko vojaško ladjo IRIS Dena. FOTO: Thilina Kaluthotage Reuters
Osebje iranskega veleposlaništva (desno) se odziva pred nacionalno bolnišnico Galle, kjer se zdravijo poškodovani mornarji, po napadu podmornice na iransko vojaško ladjo IRIS Dena. FOTO: Thilina Kaluthotage Reuters

»ZDA so zagrešile grozodejstvo na morju, 2000 milj od iranskih obal. Fregata Dena, gost indijske mornarice, na kateri je bilo skoraj 130 mornarjev, je bila brez opozorila napadena v mednarodnih vodah. Zapomnite si moje besede: ZDA bodo grenko obžalovale precedens, ki so ga ustvarile,« je na omrežju X zapisal Aragči.

Iranska fregata IRIS Dena se je v sredo potopila pred obalo Šrilanke. Kot so pojasnile tamkajšnje oblasti, je bilo na plovilu okoli 180 ljudi, pri čemer jih je umrlo najmanj 80, več deset pa so jih uspeli rešiti. Kmalu po potopitvi fregate je odgovornost za napad nanjo prevzel Washington. »Ameriška podmornica je potopila iransko vojno ladjo, ki je mislila, da je varna v mednarodnih vodah,« je na novinarski konferenci povedal obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Ob tem je naznanil nadaljevanje napadov na Iran in zagotovil, da Washington v vojni zmaguje.

Iran z novim valom raket in dronov nad cilje v Izraelu in regiji

Iran je davi proti ciljem v Izraelu, Iraku in zalivskih državah izstrelil nov val raket in dronov. Po navedbah revolucionarne garde (IRGC) gre za 19. val napadov, ki jih je islamska republika izvedla v odgovor na izraelsko-ameriško agresijo proti njej. Izraelska vojska je potrdila, da so danes iz Irana nad državo priletele rakete in da je bila zračna obramba na delu. Med tarčami sta bila tako Jeruzalem kot Tel Aviv. O žrtvah ne poročajo, dosedanji napadi so sicer v Izraelu zahtevali deset življenj. Tri manevrirne rakete in štiri brezpilotne letalnike, izstreljene iz Irana, je prestregla zračna obramba Savdske Arabije, napade pa so iranske sile izvedle tudi na kurdske oborožene skupine v sosednjem Iraku, kjer Kurdistan gosti tudi ameriške vojake.

Teheran FOTO: Atta Kenare Afp
Teheran FOTO: Atta Kenare Afp
Bejrut FOTO: - Afp
Bejrut FOTO: - Afp
Libanon  FOTO: Kawnat Haju Afp
Libanon  FOTO: Kawnat Haju Afp

Medtem je britanska pomorska trgovinska agencija (UKMTO) poročala o eksploziji v bližini tankerja, ki je plul okoli 30 navtičnih milj oziroma dobrih 55 kilometrov jugovzhodno od obale Kuvajta, kjer je bilo v iranskih napadih v šestih dneh ubitih šest pripadnikov ameriških sil, dva druga vojaka in otrok. Po navedbah agencije je v morju opazen naftni madež, ladjo, na kateri požarov niso zaznali, pa je zalila voda. Posadka je na varnem in v dobrem stanju. Preden je odjeknila eksplozija, naj bi v bližini ladje opazili manjše plovilo.

Bejrut FOTO: - Afp
Bejrut FOTO: - Afp
Bejrut FOTO: - Afp
Bejrut FOTO: - Afp
Libanon FOTO: Kawnat Haju Afp
Libanon FOTO: Kawnat Haju Afp

Katarsko notranje ministrstvo pa je danes napovedalo, da bodo prebivalce, ki živijo v bližini ameriškega veleposlaništva v Dohi, preventivno začasno premestili drugam. Ukrep sledi iranskim napadom z droni na veleposlaništvi ZDA v Savdski Arabiji in Kuvajtu ter konzulat v Dubaju ta teden.

Več iz teme

IranIzraelnapadZDABližnjevzhodna krizaBližnji vzhodraketni napadvojna
ZADNJE NOVICE
11:00
Bulvar  |  Domači trači
NOVA LJUBEZEN NA OBZORJU?

Po burni ločitvi novo poglavje? Jerco Legan opazili v družbi skrivnostnega moškega (FOTO)

Jerca Legan je po težkem življenjskem obdobju del notranjega miru našla tudi v argentinskem tangu, ki ga pleše s prijateljem.
Nina Čakarić5. 3. 2026 | 11:00
10:49
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VEČ NEPRAVILNOSTI

Otroci bi morali na izlet z avtobusom, nato šok

Policija je preprečila prevoz otrok z ​​neregistriranim avtobusom.
5. 3. 2026 | 10:49
10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
10:45
Novice  |  Svet
CEPLJENJE

Svetovna stroka z udarno novico: kovidna cepiva ne povzročajo res raka, nasprotno, zdravijo ga

Kaže, da bi lahko tehnologija, uporabljena za razvoj cepiv med pandemijo presega prvotni namen. Raziskave kažejo, da mRNA cepiva ne sprožijo le specifičnega odziva proti virusu, za katerega so izdelana, temveč močno aktivirajo tudi splošni, prirojeni imunski odziv. Prav ta lastnost odpira vrata novi uporabi – potencialnemu zdravljenju raka.
5. 3. 2026 | 10:45
10:30
Lifestyle  |  Stil
ONA 365

Znana Slovenka iskreno: Oprostite, moji raki zame niso nobeno darilo

Bronja Žakelj je postala Ona 365. Ker počne prav to, kar potrebujemo: povezuje nas v skupnost in nam dokazuje, da ima človek neizmerno moč in energijo - za življenje.
Teja Roglič5. 3. 2026 | 10:30
10:28
Novice  |  Slovenija
TEHNIČNA NAPAKA ALI SABOTAŽA?

Kaj se je v resnici zgodilo na radiu, kjer dela Avdić? Imamo odgovor

Strežniški kolaps ali kibernetski udar? Radio 1 pojasnjuje izpad.
5. 3. 2026 | 10:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
1. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

Mednarodni kmetijski sejem, ki poteka že več kot devet desetletij

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Slovenske novice1. 3. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
1. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

Mednarodni kmetijski sejem, ki poteka že več kot devet desetletij

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Slovenske novice1. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JAGODINA

Skriti kraj, ki ga letno obišče pol milijona ljudi

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
1. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVI SAD

Katero mesto se imenuje srbske Atene?

Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
1. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAVILIŠČE

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
1. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki