Bližnji vzhod v ognju: napadi, povračilni udarci in grožnje, več kot tisoč civilistov mrtvih, med njimi 181 otrok (VIDEO in FOTO)

Izraelska vojska je danes sprožila nov val napadov na Teheran, usmerjenih proti »infrastrukturi iranskega terorističnega režima«. Pred tem je v sredo zatrdila, da je uničila več sto iranskih lansirnikov raket in tako znatno prispevala k zmanjšanju števila raket, dnevno izstreljenih iz islamske republike. »IDF (izraelska vojska) je pravkar začela obsežen val napadov na infrastrukturo iranskega terorističnega režima po vsem Teheranu,« je sporočila vojska. Iranski mediji poročajo o več eksplozijah, ki so odjeknile v prestolnici, najmanj eni naj bi bili priča tudi v sosednjem Karaju, nekaj deset kilometrov zahodneje.

Pred tem je vojska ponoči po lastnih navedbah napadla lansirnike balističnih raket v Komu, slabih 150 kilometrov južno od Teherana, in sisteme zračne obrambe v Isfahanu, ki se nahaja na približno polovici več kot 800-kilometrske poti med prestolnico in Širazom na jugozahodu. Kot je v sredo zatrdil tiskovni predstavnik izraelske vojske Nadav Šošani, so se sicer iranske raketne zmogljivosti od sobote, ko sta Izrael in ZDA začela vojaško operacijo proti Iranu, znatno zmanjšale. Zasluge za to je pripisal izraelskim silam, ki da so uničile okoli 300 iranskih lansirnikov raket.

Ob tem so po podatkih agencije za človekove pravice HRANA s sedežem v ZDA ameriško-izraelski napadi v državi od sobote zahtevali življenja 1097 civilistov, med njimi 181 otrok. Še več kot 5400 civilistov je bilo ranjenih.

Teheran: ZDA bodo obžalovale potopitev iranske fregate

ZDA so z napadom na iransko fregato pred obalo Šrilanke v Indijskem oceanu, v katerem je bilo ubitih več deset ljudi, zagrešile grozodejstvo, je danes sporočil iranski zunanji ministri Abas Aragči. Opozoril je, da bo Washington potopitev ladje globoko obžaloval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osebje iranskega veleposlaništva (desno) se odziva pred nacionalno bolnišnico Galle, kjer se zdravijo poškodovani mornarji, po napadu podmornice na iransko vojaško ladjo IRIS Dena. FOTO: Thilina Kaluthotage Reuters

»ZDA so zagrešile grozodejstvo na morju, 2000 milj od iranskih obal. Fregata Dena, gost indijske mornarice, na kateri je bilo skoraj 130 mornarjev, je bila brez opozorila napadena v mednarodnih vodah. Zapomnite si moje besede: ZDA bodo grenko obžalovale precedens, ki so ga ustvarile,« je na omrežju X zapisal Aragči.

Iranska fregata IRIS Dena se je v sredo potopila pred obalo Šrilanke. Kot so pojasnile tamkajšnje oblasti, je bilo na plovilu okoli 180 ljudi, pri čemer jih je umrlo najmanj 80, več deset pa so jih uspeli rešiti. Kmalu po potopitvi fregate je odgovornost za napad nanjo prevzel Washington. »Ameriška podmornica je potopila iransko vojno ladjo, ki je mislila, da je varna v mednarodnih vodah,« je na novinarski konferenci povedal obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Ob tem je naznanil nadaljevanje napadov na Iran in zagotovil, da Washington v vojni zmaguje.

Iran z novim valom raket in dronov nad cilje v Izraelu in regiji

Iran je davi proti ciljem v Izraelu, Iraku in zalivskih državah izstrelil nov val raket in dronov. Po navedbah revolucionarne garde (IRGC) gre za 19. val napadov, ki jih je islamska republika izvedla v odgovor na izraelsko-ameriško agresijo proti njej. Izraelska vojska je potrdila, da so danes iz Irana nad državo priletele rakete in da je bila zračna obramba na delu. Med tarčami sta bila tako Jeruzalem kot Tel Aviv. O žrtvah ne poročajo, dosedanji napadi so sicer v Izraelu zahtevali deset življenj. Tri manevrirne rakete in štiri brezpilotne letalnike, izstreljene iz Irana, je prestregla zračna obramba Savdske Arabije, napade pa so iranske sile izvedle tudi na kurdske oborožene skupine v sosednjem Iraku, kjer Kurdistan gosti tudi ameriške vojake.

Teheran FOTO: Atta Kenare Afp

Bejrut FOTO: - Afp

Libanon FOTO: Kawnat Haju Afp

Medtem je britanska pomorska trgovinska agencija (UKMTO) poročala o eksploziji v bližini tankerja, ki je plul okoli 30 navtičnih milj oziroma dobrih 55 kilometrov jugovzhodno od obale Kuvajta, kjer je bilo v iranskih napadih v šestih dneh ubitih šest pripadnikov ameriških sil, dva druga vojaka in otrok. Po navedbah agencije je v morju opazen naftni madež, ladjo, na kateri požarov niso zaznali, pa je zalila voda. Posadka je na varnem in v dobrem stanju. Preden je odjeknila eksplozija, naj bi v bližini ladje opazili manjše plovilo.

Bejrut FOTO: - Afp

Bejrut FOTO: - Afp

Libanon FOTO: Kawnat Haju Afp

Katarsko notranje ministrstvo pa je danes napovedalo, da bodo prebivalce, ki živijo v bližini ameriškega veleposlaništva v Dohi, preventivno začasno premestili drugam. Ukrep sledi iranskim napadom z droni na veleposlaništvi ZDA v Savdski Arabiji in Kuvajtu ter konzulat v Dubaju ta teden.