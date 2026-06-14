Trump popenil zaradi Netanjahuja: »Nima trohice j....e presoje«

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izrazil nezadovoljstvo nad izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem zaradi izraelskega napada na Libanon, ki da je »vse pokvaril«. Vseeno pa »v nekaj urah« pričakuje podpis mirovnega dogovora z Iranom, je dejal.

»To je tako slabo - nisem mogel verjeti. Uro, preden bi morali podpisati sporazum. To je vse pretreslo. Podpis je odložilo za nekaj ur. (...) Zdaj je predviden čez nekaj ur,« je Trump dejal v telefonskem pogovoru za ameriški medij Axios. »Bil sem besen. To sem mu tudi dal vedeti. Nima trohice j....e presoje. To sem mu dal vedeti,« je v sočnem jeziku še povzel pogovor z Netanjahujem. Za televizijo Fox News pa je pojasnil, da bodo danes dogovor podpisali elektronsko, čez teden dni pa še »osebno, nekje v Evropi«, še poročajo tuje tiskovne agencije.

Izrael napadel v južnem predmestju Bejruta

Izrael je danes napadel cilje libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah v južnem predmestju Bejruta. Po podatkih libanonske civilne zaščite so bili v napadu na bejrutsko predmestje Dahijeh ubiti trije ljudje, šest je ranjenih. Napadi sledijo obstreljevanju severnega Izraela, za katerega naj bi bil odgovoren Hezbolah.

Iz Teherana, ki med pogoji za dosego sporazuma z ZDA postavljajo tudi konec izraelskih napadov na Libanon, so opozorili, da se ZDA ne držijo zavez in da v takšnih razmerah ne vidijo smisla v nadaljevanju mirovnih pogovorov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je sicer danes sporočil, da najvišji varnostni organ države podpira »pot dialoga«. S tem se je odzval na nasprotovanje in proteste dela iranske družbe proti mirovnemu dogovoru z ZDA. Kot so še zapisali na spletni strani iranskega predsednika, je ta na srečanju z mediji opozoril, da je za »odločitve glede vojne in pogajanj« pristojen vrhovni svet za nacionalno varnost, ta pa je sklenil, da je treba nadaljevati pot dialoga.