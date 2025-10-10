  • Delo d.o.o.
ZLATI RT

Bo biser Jadrana živel samo še v spominih? Priljubljena plaža vse bolj uničena

Ali bo ta generacija zadnja, ki bo Zlati rt videla takšnega, kot ga poznamo z razglednic in iz spominov?
N. P.
 10. 10. 2025 | 21:07
 10. 10. 2025 | 21:07
3:08
Plaža Zlati rt v Bolu na Braču je že desetletja zaščitni znak Jadrana in eden najbolj prepoznavnih simbolov Dalmacije. Svetovno znani prodnati rt, ki se kot jezik zajeda v turkizno morje, je edinstven naravni pojav, saj svojo značilno obliko nenehno spreminja pod vplivom morja, vetra in morskih tokov. A medtem ko so bile te spremembe nekoč postopne in naravne, so v zadnjih letih postale vse bolj izrazite in skrb vzbujajoče, poroča portal Morski.hr.

Veter in tokovi delujejo drugače kot nekoč

Podnebni vzorci na območju Brača so se močno spremenili. Zahodni vetrovi, kot sta maestral in tramontana, danes pihajo skoraj vse leto in so občutno močnejši kot v preteklosti. Po drugi strani pa sta burja in južni veter, ki sta nekoč vračala prod na zahodno stran plaže, šibkejša in redkejša. Zaradi tega se masa prodnikov postopno pomika proti vzhodu, znameniti rt pa izgublja svoj prepoznavni, skoraj popolnoma simetrični videz.

Svojo značilno obliko nenehno spreminja pod vplivom morja, vetra in morskih tokov. FOTO: Arhiv Htz
Svojo značilno obliko nenehno spreminja pod vplivom morja, vetra in morskih tokov. FOTO: Arhiv Htz

Za spreminjanje podobe Zlatega rta niso krivi le vremenski vplivi, ampak tudi človek. V njegovem zaledju so v zadnjih desetletjih zgradili številne hiše, apartmaje in drugo infrastrukturo, kar je prekinilo naravni dotok proda in sedimenta, ki se je nekoč s pobočja Vidove gore spiral proti morju. S tem je prekinjen proces, ki je plažo stoletja oblikoval in obnavljal.

Velika težava še z morske strani

Velik problem predstavlja tudi nezakonito sidranje jaht in čolnov v obalnem pasu okoli plaže. Kljub prepovedim tam že leta divje sidrajo, s tem pa uničujejo morsko dno in travnike pozejdonke (Posidonia oceanica), zaščitene sredozemske morske rastline, ki je ključna za stabilnost dna in ohranjanje peska ter prodnikov. Sidra dobesedno izpulijo rastlino s koreninami, na dnu pa ostajajo dolge brazde. Posledica je zmanjšana sposobnost morskega dna, da zadržuje sediment, kar vodi v pospešeno erozijo plaže.

Med sezono se v zaščitenem območju vsakodnevno zasidra več deset plovil, posledice pa so vidne že danes. FOTO: Xbrchx Getty Images/istockphoto
Med sezono se v zaščitenem območju vsakodnevno zasidra več deset plovil, posledice pa so vidne že danes. FOTO: Xbrchx Getty Images/istockphoto

Poleg tega številne jahte v morje izpuščajo fekalne vode, kar onesnažuje okolje in predstavlja zdravstveno tveganje za kopalce. Sidranje zmanjšuje tudi območje za plavanje in ogroža varnost ljudi v morju. Med sezono se v zaščitenem območju vsakodnevno zasidra več deset plovil, posledice pa so vidne že danes.

Požar je dodal še sol na rano

Letos je Zlati rt doživel še en hud udarec. Julija 2025 je požar, ki so ga zanetili trije švedski turisti z neodgovornim kurjenjem ognja, uničil približno 42 hektarov borovega gozda, oljčnikov in vinogradov v okolici. Ogenj je prizadel celoten ekosistem območja in za seboj pustil opustošenje.

Če se uničujočih praks odgovorni ne bodo omejili ali zaustavili, tako obstaja nevarnost, da bo ta generacija zadnja, ki bo Zlati rt videla takšnega, kot ga poznamo z razglednic in iz spominov.

Zlatni ratZlati rtHrvaškaplažapočitniceturizemmorjedopustpodnebne spremembeJadranveterpoletjeJadransko morje
