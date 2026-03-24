Bo ta evropski voditelj, ki je bil leta v mednarodni izolaciji, v ZDA sprejet kot častni gost?

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa preučuje možnost, da bi v Združene države Amerike povabila beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, ki je že vrsto let pod mednarodno izolacijo, poroča Jutarnji list. Po poročanju britanskega časnika Financial Times bi se morebitno srečanje lahko odvilo v Beli hiši ali v Trumpovi zasebni rezidenci Mar-a-Lago na Floridi.

Takšen obisk bi pomenil pomemben diplomatski preobrat in del širše strategije Washingtona za postopno otoplitev odnosov z Belorusijo, ki je že dolgo podvržena strogim mednarodnim sankcijam. Posebni ameriški odposlanec za Belorusijo John Coale je v pogovoru za Financial Times potrdil, da razprave o povabilu Lukašenku potekajo že več mesecev. Ob tem je poudaril, da dokončna odločitev še ni sprejeta, vendar ostaja optimističen glede možnosti izvedbe srečanja. »Pred nami je še veliko dela, da dosežemo ta cilj, vendar verjamem, da nam bo uspelo,« je dejal Coale. Dodal je, da je Belorusijo obiskal že večkrat ter da je z Lukašenkom vzpostavil odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Lukašenko je navedbe nedavno tudi sam potrdil in dejal, da ga je Trump povabil na Florido z namenom sklenitve pomembnega dogovora.

Izpustili 250 zapornikov

Od Trumpove vrnitve v Belo hišo lani so Združene države okrepile prizadevanja za ponovno vzpostavitev stikov z Minskom. Ključni rezultat te politike je bila doslej izpustitev več sto beloruskih političnih zapornikov v zameno za delno omilitev sankcij, s čimer Washington poskuša zmanjšati popolno odvisnost Belorusije od Kremlja. Morebitno povabilo v ZDA bi za Lukašenka predstavljalo pomembno diplomatsko zmago. Beloruski voditelj je namreč v veliki meri izoliran že od leta 2020, ko je Zahod proti njegovemu režimu uvedel ostre ukrepe zaradi nasilnega zatiranja protestov. Razmere so se dodatno zaostrile po začetku ruske invazije na Ukrajino, pri kateri je bila uporabljena tudi beloruska ozemeljska infrastruktura.

Med nedavnim obiskom odposlanca Coalea v Belorusiji je bilo izpuščenih približno 250 zapornikov. V zameno so ZDA pristale na delno odpravo sankcij za nekatere dele beloruskega finančnega sektorja, vključno z ministrstvom za finance in Belorusko razvojno banko ter za podjetja iz industrije kalijevih gnojil, med njimi Belaruskali. Med izpuščenimi so bili tudi vidni predstavniki opozicije, kot sta Marija Kalesnikava in Nobelov nagrajenec Ales Bjaljacki.

Ameriški uradniki te korake opisujejo predvsem kot humanitarno gesto. Coale je ob tem poudaril, da namen Washingtona ni razdvajanje Lukašenka in ruskega predsednika Vladimirja Putina, saj gre za dolgoletno in kompleksno zavezništvo. Analitiki, med njimi Artyom Shraibman, menijo, da Belorusije trenutno ni mogoče iztrgati iz ruskega vplivnega območja. Kljub temu pa ocenjujejo, da ameriška administracija s tovrstnimi potezami postavlja temelje za morebitni prihodnji dialog med Minskom in Zahodom. »Združene države s tem dejansko pomagajo razbremeniti prihodnje pogovore vsaj dela nakopičenih težav,« je poudaril Shraibman in dodal, da je reševanje vprašanja političnih zapornikov ključen pogoj za vsak resnejši napredek.