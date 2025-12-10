ZDA ali Slovenija? Melania in Barron bi se po novem zakonu morala odreči državljanstvu

Republikanski senator iz Ohia Bernie Moreno je nedavno predlagal zakon, po katerem bi v ZDA prepovedali dvojno državljanstvo. To bi prizadelo tudi družino predsednika ZDA Donalda Trumpa, saj imata prva dama Melania in njun sin Barron poleg ameriškega tudi slovenski potni list, poročajo ameriški mediji. Predlog zakona zahteva, da se Američani odrečejo drugemu državljanstvu, sicer bi avtomatično izgubili ameriško, kar bi bila težava za več milijonov ameriških državljanov.

Moreno je priseljenec iz Kolumbije, državljanstvo ZDA je dobil, ko je bil star 18 let in takrat se je po navedbah medijev tudi odpovedal kolumbijskemu potnemu listu. Dejal je, da je ameriško državljanstvo čast in privilegij, poroča Newsweek. 14. amandma k ameriški ustavi sicer določa, da državljanstva ZDA ne more izgubiti nihče, razen če se mu odreče prostovoljno. Sedanja zakonodaja dvojno državljanstvo dovoljuje.

Melania Trump je ameriško državljanstvo dobila leta 2006, slovenskemu pa se ni odpovedala. Za svojega sina Barrona, ki se je rodil v ZDA, je dobila potni list preko nekdanjega generalnega konzulata Slovenije v New Yorku. Kasneje sta državljanstvo ZDA dobila tudi njena starša, ki sta ob tem ohranila tudi slovensko državljanstvo.

Odvetnik za priseljevanje Michael Wildes, ki je v preteklosti zastopal Melanio Trump, je predlog zakona senatorja iz Ohia za Newsweek označil kot neumnost. »Očetje naše države in tudi prvi predsedniki so imeli dvojno državljanstvo,« je še pojasnil.