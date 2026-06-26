Bo Putin preizkušal trdnost Nata? Te evropske države bi lahko bile v nevarnosti

Dve državi v vzhodnem krilu Nata sta opozorili, da Rusija pripravlja morebitno »provokacijo« v baltskih državah ali na Poljskem, s čimer naj bi želela preizkusiti enotnost zahodnega vojaškega zavezništva. Pred dnevi je latvijska obveščevalna služba dejala: »Vidimo znake, da Rusija pripravlja vojaške provokacije proti baltskim državam ali Poljski.« Kljub temu menijo, da bi bilo tveganje za Rusijo v primeru tovrstnega napada prav tako precejšnje, zato upajo, da do njega ne bo prišlo. Visoki politični vir iz druge članice Nata je prejšnji teden podal podobno izjavo. Dejal je namreč, da »pridobivajo obveščevalne podatke«, da Vladimir Putin »načrtuje nekaj proti baltskim državam«. Povedal je, da bi bil Putin morda pripravljen preizkusiti ameriško podporo nekaterim najmanjšim članicam Nata – Estoniji, Latviji in Litvi – v obupanem poskusu, da bi »preusmeril pozornost« od vedno več težav, ki jih ima Rusija v vojni z Ukrajino.

Viri z zahoda se prav tako bojijo, da bi na obzorju lahko bila nevarnost, saj da je Kremelj pod pritiskom ukrajinskih napadov z orožjem dolgega dometa na cilje v bližini Moskve in Sankt Peterburga.

»Menimo, da so razmere zelo nestabilne in da je v prihodnjih tednih in mesecih mogoče pričakovati različne vrste eskalacije,« je na tiskovni konferenci po vrhu vzhodnega boka v Gdansku dejal poljski premier Donald Tusk in dodal »Pripraviti se bomo morali kot skupina držav, ki so neposredno izpostavljene temu tveganju.« Latvijska obveščevalna služba je dejala, da Rusija ni sposobna odpreti druge fronte, ampak razmišlja o »hibridnih napadih, kot so rakete, droni ali druga dejanja, da bi s tem poslala jasno sporočilo: nehajte podpirati Ukrajino ali pa boste imeli svoje težave«, piše The Guardian.

S tem se strinja Keir Giles, strokovnjak za Rusijo pri Chatham House, ki je dejal: »Moskva bo iskala načine, kako prekiniti trenutni trend, s horizontalno eskalacijo (širjenje konflikta na druge države) ali s čim podobnim. Ne smemo pričakovati, da bo Rusija pasivno izgubila.«