Bo Rusija res napadla Evropo? Vladimir Putin je bil zelo jasen glede tega

Ruski predsednik Vladimir Putin je v današnjem telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima »absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope«, je dejal svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov. Predsednika sta govorila po tem, ko sta Trumpova odposlanca minuli konec tedna obiskala Moskvo in Kijev. Pogovor, ki ga je Ušakov označil za »konstruktivnega in izjemno odkritega«, je trajal natanko eno uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Glede na ugibanja o domnevno sovražnih namerah Rusije do evropskih držav je bilo poudarjeno, da nimamo absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope,« je Ušakov povzel Putinove besede v luči očitkov, da Kremelj stopnjuje kampanje sabotaže proti evropskim podpornikom Ukrajine. »Miti, ki se širijo o ruski grožnji, so pretveza Evropejcev, da povečajo podporo Ukrajini in lastno vojaško porabo,« je dodal.

Ušakov je pojasnil, da sta voditelja poleg tega izmenjala poglede na izid obiskov Trumpovih odposlancev v Moskvi in Kijevu minuli konec tedna. Trump je v pogovoru izpostavil željo, da bi bil konflikt v Ukrajini končan kar se da hitro, kar da bi nemudoma odprlo možnosti za »popolno obnovitev odnosov med ZDA in Rusijo«, je po poročanju tiskovne agencije Reuters še dejal Ušakov. Predsednik ZDA meni, da bi to pomembno vplivalo na trgovinske in gospodarske vezi v korist tako ZDA kot tudi Rusije. »Donald Trump si močno želi, da bi bil preboj dosežen med njegovim predsedovanjem. Vladimir Vladimirovič Putin je podprl ta pristop,« je še dodal svetovalec ruskega predsednika.

Vladimir Putin in Donald Trump sta se avgusta lani srečala v ZDA. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Diplomatski proces zastal februarja

Odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner, ki je Trumpov zet, sta v nameri po obuditvi prizadevanj za mirovno rešitev konflikta v Ukrajini v soboto obiskala Moskvo, kjer sta se srečala s Putinom, nato pa v nedeljo prvič odpotovala v Kijev, kjer sta se srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Diplomatski proces med Ukrajino in Rusijo, v katerem so posredovale ZDA, je sicer zastal februarja, ko se je pozornost ZDA preusmerila na vojno proti Iranu.

Po obisku odposlancev v Moskvi in Kijevu se je nakazala možnost, da bi mirovni pogovori lahko potekali v tristranskem formatu. Zelenski je danes izjavil, da si bo njegova država prizadevala za izvedbo tristranskega srečanja še jeseni, če se bodo vse države strinjale. Priznal pa je, da bi bilo lepo, če bi takšno srečanje lahko izpeljali še ta mesec.