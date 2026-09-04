  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASLEDSTVO

Bo Severna Koreja dobila prvo diktatorico? Kimova najstniška hči vse bolj v ospredju

V državnih medijih jo že opisujejo z izrazi, kot sta »spoštovani otrok« in »velika vodilna osebnost«.
FOTO: Kcna Via Reuters

FOTO: Kcna Via Reuters

Kim Jong Un s hčerko Kim Ju Ae in ženo Ri Sol Ju. FOTO: Kcna Via Reuters

Kim Jong Un s hčerko Kim Ju Ae in ženo Ri Sol Ju. FOTO: Kcna Via Reuters

FOTO: Kcna Via Reuters

FOTO: Kcna Via Reuters

FOTO: Kcna Via Reuters
Kim Jong Un s hčerko Kim Ju Ae in ženo Ri Sol Ju. FOTO: Kcna Via Reuters
FOTO: Kcna Via Reuters
N. P.
 4. 9. 2026 | 20:12
2:05
A+A-

Južnokorejska obveščevalna služba (NIS) je sporočila, da je hči severnokorejskega voditelja Kim Jong Una po novih podatkih stopila v uradno fazo priprav na prevzem oblasti. Najstnica, ki jo javnost pozna pod imenom Kim Ju Ae, čeprav Pjongjang njenega pravega imena ni nikoli potrdil, je tako postala osrednja kandidatka za prihodnje vodenje države. Če bo do menjave oblasti nekoč prišlo, bo postala prva diktatorica na čelu Severne Koreje.

Predstavniki južnokorejske obveščevalne službe so na zaprti seji parlamentarnega odbora poslance obvestili, da so dokazi o njeni vlogi naslednice zdaj jasni. Obveščevalci so sicer že prej ocenjevali, da jo režim v javnosti namerno izpostavlja z namenom, da jo med prebivalstvom utrdi kot bodočo voditeljico. V državnih medijih jo že opisujejo z izrazi, kot sta »spoštovani otrok« in »velika vodilna osebnost«, ki so bili v preteklosti rezervirani le za najvišje predstavnike oblasti. Mediji so celo objavili posnetke, na katerih strelja s pištolo in upravlja tank, kar ima v vojaško usmerjeni državi močan simbolni pomen. Sočasno analitiki ugotavljajo, da je s tem politični vpliv izgubila sestra Kim Jong Una, Kim Yo Jong.

FOTO: Kcna Via Reuters
FOTO: Kcna Via Reuters

Kim Ju Ae, ki naj bi bila rojena v začetku leta 2013, se je v javnosti prvič pojavila novembra 2022 ob preizkusu medcelinske balistične rakete. Čeprav naj bi imela še starejšega brata in mlajšega sorojenca, je edini otrok, ki ga režim javno prikazuje. Deklica ne obiskuje navadne šole, ampak jo poučujejo doma v družinskih rezidencah, kjer je poleg splošne izobrazbe deležna tudi ideološkega in vojaškega usposabljanja. Kljub načrtnemu grajenju njene podobe pa strokovnjaki opozarjajo, da bo do morebitne predaje oblasti preteklo še veliko let.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Severna KorejaKim Jong UndružinaotrocivojskapolitikaKim Ju AeKim Yo Jong
ZADNJE NOVICE
20:32
Šport  |  Tekme
POMETLA S KONKURENCO

Slovenska judoistka Leila Mazouzi postala evropska prvakinja

Zanjo je to druga evropska medalja, saj je bila bronasta že na kadetskem evropskem prvenstvu leta 2022.
4. 9. 2026 | 20:32
20:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNI NESREČI

Huda nesreča v Novem mestu: 58-letni delavec hotel izprazniti zabojnik, a je vanj trčil 45-letnik

Petkovo jutro v Novem mestu zaznamovali dve nesreči.
4. 9. 2026 | 20:23
20:12
Novice  |  Svet
NASLEDSTVO

Bo Severna Koreja dobila prvo diktatorico? Kimova najstniška hči vse bolj v ospredju

V državnih medijih jo že opisujejo z izrazi, kot sta »spoštovani otrok« in »velika vodilna osebnost«.
4. 9. 2026 | 20:12
19:49
Bulvar  |  Šokkast
IGRAL JE ORGLE

Priljubljeni slovenski učitelj presenetil z razkritjem: z Martinom Golobom sta bila sodelavca (VIDEO)

Njegovi nastopi so bili polni improvizacije.
4. 9. 2026 | 19:49
19:27
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI PRORAČUN

Slovenija v pogajanja o proračunu EU, Janša: ta štiri področja so prioriteta

Če se ne ustvarja nova vrednost oziroma če ni denarja, tudi za prioritete ni dovolj virov.
4. 9. 2026 | 19:27
19:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POLICIJSKA AKCIJA V HRVAŠKI SLAVONIJI

Grozljiv dogodek pri sosedih: moški bežal pred policijo pa se ustrelil v glavo

Policija je 49-letnika, ki ga je iskala zaradi suma kaznivih dejanj, izsledila v hiši na območju Slavonskega Broda na Hrvaškem. Moški se je v hiši zabarikadiral, nato pa je odjeknil strel.
4. 9. 2026 | 19:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki