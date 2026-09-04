Bo Severna Koreja dobila prvo diktatorico? Kimova najstniška hči vse bolj v ospredju

Južnokorejska obveščevalna služba (NIS) je sporočila, da je hči severnokorejskega voditelja Kim Jong Una po novih podatkih stopila v uradno fazo priprav na prevzem oblasti. Najstnica, ki jo javnost pozna pod imenom Kim Ju Ae, čeprav Pjongjang njenega pravega imena ni nikoli potrdil, je tako postala osrednja kandidatka za prihodnje vodenje države. Če bo do menjave oblasti nekoč prišlo, bo postala prva diktatorica na čelu Severne Koreje.

Predstavniki južnokorejske obveščevalne službe so na zaprti seji parlamentarnega odbora poslance obvestili, da so dokazi o njeni vlogi naslednice zdaj jasni. Obveščevalci so sicer že prej ocenjevali, da jo režim v javnosti namerno izpostavlja z namenom, da jo med prebivalstvom utrdi kot bodočo voditeljico. V državnih medijih jo že opisujejo z izrazi, kot sta »spoštovani otrok« in »velika vodilna osebnost«, ki so bili v preteklosti rezervirani le za najvišje predstavnike oblasti. Mediji so celo objavili posnetke, na katerih strelja s pištolo in upravlja tank, kar ima v vojaško usmerjeni državi močan simbolni pomen. Sočasno analitiki ugotavljajo, da je s tem politični vpliv izgubila sestra Kim Jong Una, Kim Yo Jong.

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Kim Ju Ae, ki naj bi bila rojena v začetku leta 2013, se je v javnosti prvič pojavila novembra 2022 ob preizkusu medcelinske balistične rakete. Čeprav naj bi imela še starejšega brata in mlajšega sorojenca, je edini otrok, ki ga režim javno prikazuje. Deklica ne obiskuje navadne šole, ampak jo poučujejo doma v družinskih rezidencah, kjer je poleg splošne izobrazbe deležna tudi ideološkega in vojaškega usposabljanja. Kljub načrtnemu grajenju njene podobe pa strokovnjaki opozarjajo, da bo do morebitne predaje oblasti preteklo še veliko let.