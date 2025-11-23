Bo Ukrajina morala predati ozemlja in se odpovedati Natu? Zelenski: pričakujem boljši načrt in alternativne predloge

V Ženevi so se dopoldne začeli pogovori o ameriškem mirovnem načrtu za Ukrajino. Ukrajinska delegacija se je najprej sestala z evropskimi predstavniki, sledi srečanje s predstavniki ZDA. »Pogajamo se zelo konstruktivno,« je na omrežju Telegram objavil vodja ukrajinske delegacije Andrij Jermak. »Nadaljujemo skupno delo za trajen in pravičen mir za Ukrajino,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij dodal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodmirija Zelenskega. Napovedal je, da bo sledilo več srečanj v različnih formatih, naslednje bo srečanje z ameriško delegacijo. Medtem je Zelenski sporočil, da čaka na izid današnjih pogovorov in upa, da bodo vsi sodelujoči konstruktivni. »Prelivanje krvi je treba ustaviti in preprečiti moramo, da bi ta vojna še kdaj vzplamtela,« je dodal.

Načrt v 28 točkah po poročanju medijev med drugim predvideva, da bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjšal svojo vojsko in se zavezal, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu. Tako ukrajinski kot evropski predstavniki so izrazili pomisleke v zvezi z načrtom. Zelenski je dejal, da pričakuje alternativne predloge, voditelji evropskih držav pa so pozvali k izboljšavam predloga. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes poudarila, da mora biti v načrtu priznana osrednja vloga EU, medtem ko mora biti Ukrajina svobodna in mora imeti pravico, da sama odloča o svoji usodi, so sporočili v Bruslju. Po njenih besedah meja Ukrajine ni mogoče spreminjati s silo, njena vojska pa ne sme postati ranljiva za prihodnje napade.