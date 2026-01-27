  • Delo d.o.o.
VOLITVE TUDI PRI SOSEDIH

Bo Victorja Orbana na volitvah ugnala Anita Orban?!

Madžarska politična tekmeca nista v sorodu.
Orban je na Facebookovem profilu objavil takšno, z umetno inteligenco ustvarjeno lastno podobo. FOTO: Fb/Orbán Viktor
FOTO: Fb/Orbán Viktor
A. B.
 27. 1. 2026 | 07:01
2:37
A+A-

Pri naših vzhodnih sosedih znajo biti parlamentarne volitve, ki bodo potekale 12. aprila letos, precej zanimive. Opozicijska stranka Tisza, ki vodi v večini anket pred volitvami, ima še eno železo v ognju. To je Anita Orban. Četudi z dolgoletnim premierjem Viktorjem Orbanom nosita enak priimek, nista niti v daljnem sorodu. A kot vse kaže, bi bila lahko ena od največjih Orbanovih političnih tekmecev. V novi vladi, če bo seveda opoziciji uspelo priti na oblast, bi vodila madžarsko zunanje ministrstvo. Oziroma bila povsem »novi obraz madžarske diplomacije«, kot je to v videoposnetku na Facebookovi strani sporočil vodja stranke Tisza Péter Magyar. Hkrati je poudaril njene skromne korenine. Da gre za mater treh otrok, rojeno v majhnem madžarskem mestu Berettyóujfalu. »Naša največja naloga bo, da ministrstvo za zunanje zadeve ponovno deluje v službi države, in ne po volji elite na oblasti,« je dejala Orbanova.

12. aprila bodo volitve na Madžarskem.

Ta vsekakor ni tipična političarka. Je uspešna ekonomistka in diplomatka z impresivno mednarodno kariero. Zadnjih pet let se je redno uvrščala na seznam najvplivnejših madžarskih poslovnih žensk revije Forbes Hungary (Forbes Madžarska, op. p.). Trenutno je globalna direktorica za korporativne odnose na londonskem sedežu skupine Vodafone, kjer je odgovorna za odnose z vlado, odnose z javnostmi in trajnostni razvoj. Pred tem je delala za energetska podjetja, kot sta Cheniere in Tellurian LNG, specializirana za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in diverzifikacijo energije. Njena politična zgodovina jo povezuje tudi s Fideszom, katere del je Orban. Po zmagi Fidesza leta 2010 je bila nominirana za poslanko, a se je umaknila zaradi »zdravstvenih razlogov«.

Orban kot stari politični maček pred volitvami ne miruje. Med drugim že pospešeno deli predvolilne bombončke. Z januarjem, torej za nazaj, je vlada zamrznila plačilo komunalnih storitev za ogrevanje, s čimer je šla s korakom naprej proti številnim Madžarom, ki v letošnji precej mrzli zimi porabijo več za ogrevanje. Njegov tekmec Magyar mu je že odgovoril, da gre za prepozno in polovičarsko rešitev, saj da so s tem ukrepom pozabili na 100.000 revnih družin, ki živijo v slabo izoliranih stavbah z zastarelim ogrevalnim sistemom.

Vodja opozicije Peter Magyar gre tudi z Anito Orban v boj proti Orbanu. FOTO: Fb/Orbán Anita
Vodja opozicije Peter Magyar gre tudi z Anito Orban v boj proti Orbanu. FOTO: Fb/Orbán Anita

