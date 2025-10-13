Bo vojne kmalu konec? V Egiptu podpisali deklaracijo o miru v Gazi

Predsednik ZDA Donald Trump in voditelji držav posrednic v pogovorih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas so danes v Egiptu podpisali deklaracijo o miru v Gazi. Ta po Trumpovih besedah natančneje določa pravila glede nadaljnjega uresničevanja njegovega mirovnega načrta.

Dokument sta poleg Trumpa in egiptovskega predsednika Abdela Fataha al Sisija podpisala tudi voditelja Katarja in Turčije, šejk Tamim bin Hamad al Tani in Recep Tayyip Erdogan, katerih državi sta skupaj z Egiptom in ZDA odigrali ključno posredniško vlogo v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

FOTO: Yoan Valat Afp

»To je čudovit dan za svet, čudovit dan za Bližnji vzhod,« je ameriški predsednik dejal pred podpisom dokumenta oz. deklaracije, ki naj bi po njegovem določila »pravila za nadaljevanje mirovnega procesa«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dokument bo vseboval veliko pravil in predpisov ter še mnoge druge stvari, je zelo izčrpen,« je v uvodnem nagovoru pred slovesnim podpisom še dejal Trump in dvakrat ponovil, da bo izpogajano premirje vzdržalo.

Napovedal je, da bo imel tudi daljši govor in da bo morda ostal v Egiptu na pogovorih z voditelji.

Vrha v obmorskem letovišču Šarm el Šejk se udeležuje več kot 20 voditeljev držav in mednarodnih organizacij.