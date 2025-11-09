Bodite pripravljeni: na Hrvaškem se obeta izjemno povišanje kazni v prometu

Kot vse kaže, bodo na Hrvaškem kazni za prometne prekrške kmalu precej višje. Veliko povečanje se utegne zgoditi enkrat v prihodnjem letu. Po poročanju 24UR, namerava hrvaška vlada spremembe zakona sprejeti najkasneje do sredine leta 2026. Poudarek bo na prehitri in objestni vožnji ter na uporabi mobitela med vožnjo. Določene kazni bodo kar trikrat višje od trenutnih, uporabili bodo drone, obenem pa bo voznike spremljalo 180 dodatnih kamer, poročajo v omenjeni oddaji.

Kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo se bo zvišala s 130 evrov na kar 300 evrov, trikrat višje bodo določene kazni za električne skiroje, na primer kazen zaradi uporabe slušalk med vožnjo se bo povišala s 30 evrov na vsaj 90 evrov, poroča 24UR. Ob tem še dodaja, da bodo za prekrške mladoletnikov odgovarjali tudi starši. Ali bodo te višje kazni prinesle tudi manj prometnih nesreč, še posebej tistih s smrtnim izidom, bo pokazal čas.

Od 1. novembra bodite pozorni na luči

Če se v teh dneh odpravljate na Hrvaško, bodite pazljivi, da ne dobite že zdaj kazni zaradi luči. S 1. novembrom je namreč vstopilo v veljavo posebno pravilo. Kmalu pa vas lahko na Hrvaškem doleti tudi kazen, v kolikor ne boste imeli zimske opreme.