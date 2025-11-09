  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAZNI

Bodite pripravljeni: na Hrvaškem se obeta izjemno povišanje kazni v prometu

Določene kazni bodo kar trikrat višje od trenutnih.
FOTO: Bitsandsplits Getty Images
FOTO: Bitsandsplits Getty Images
M. J.
 9. 11. 2025 | 21:45
 9. 11. 2025 | 22:21
1:34
A+A-

Kot vse kaže, bodo na Hrvaškem kazni za prometne prekrške kmalu precej višje. Veliko povečanje se utegne zgoditi enkrat v prihodnjem letu. Po poročanju 24UR, namerava hrvaška vlada spremembe zakona sprejeti najkasneje do sredine leta 2026. Poudarek bo na prehitri in objestni vožnji ter na uporabi mobitela med vožnjo. Določene kazni bodo kar trikrat višje od trenutnih, uporabili bodo drone, obenem pa bo voznike spremljalo 180 dodatnih kamer, poročajo v omenjeni oddaji.

Kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo se bo zvišala s 130 evrov na kar 300 evrov, trikrat višje bodo določene kazni za električne skiroje, na primer kazen zaradi uporabe slušalk med vožnjo se bo povišala s 30 evrov na vsaj 90 evrov, poroča 24UR. Ob tem še dodaja, da bodo za prekrške mladoletnikov odgovarjali tudi starši. Ali bodo te višje kazni prinesle tudi manj prometnih nesreč, še posebej tistih s smrtnim izidom, bo pokazal čas.

Od 1. novembra bodite pozorni na luči

Če se v teh dneh odpravljate na Hrvaško, bodite pazljivi, da ne dobite že zdaj kazni zaradi luči. S 1. novembrom je namreč vstopilo v veljavo posebno pravilo. Kmalu pa vas lahko na Hrvaškem doleti tudi kazen, v kolikor ne boste imeli zimske opreme. 

Več iz teme

Hrvaškakazniprometvozilaskirojimobilni telefon
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Nevarno sporočilo

Vključevanje romske skupnosti bi moralo pomeniti spoštovanje zakonov za vse enako.
Matej Lahovnik9. 11. 2025 | 22:25
21:45
Novice  |  Svet
KAZNI

Bodite pripravljeni: na Hrvaškem se obeta izjemno povišanje kazni v prometu

Določene kazni bodo kar trikrat višje od trenutnih.
9. 11. 2025 | 21:45
21:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAGORJE

Huda prometna nesreča: dve osebi umrli, ena prepeljana v bolnišnico

Zaradi prometne nesreče in ogleda, ki je v teku, je za ves promet zaprta državna cesta.
9. 11. 2025 | 21:07
20:45
Novice  |  Slovenija
ZAPIS, KI ODMEVA

Aktivist Jenull enači prometno in uboj! Ironično piše: Ta ci*** je zverinsko pred vsemi ubil našega Aca

Predstavnik iniciative Glas ljudstva je ubitega Novomeščana preimenoval v ''Šuterja''. Državljane opozarja, da če ne opazijo, kako prežete z rasizmom so nekatere izjave.
9. 11. 2025 | 20:45
19:15
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Supertajfun dosegel Filipine, potem odjeknilo: Znana slovenska podjetnica se več ne oglaša ...

Slovensko zunanje ministrstvo državljanom Slovenije, ki se nahajajo na Filipinih, svetuje, da spremljajo opozorila filipinskega sveta za zmanjševanje in obvladovanje tveganja nesreč ter napovedi in opozorila meteorološke službe.
9. 11. 2025 | 19:15
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

V središču mesta dostavljavcu (26) zlomil čeljust na dveh mestih, bolnišnica ni jemala resno

Po površnem pregledu so ga poslali domov ...
9. 11. 2025 | 18:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki