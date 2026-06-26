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PRISTOJBINA ZA OGLED

Bodo Benetke postale še dražje?! Novi župan bi močno zasolil ceno vstopa

Novi župan Benetk želi vstopnino zvišati na 30–50 evrov. Pristojbino za ogled mesta bodo zaračunavali 60 dni.
Benetke so eden najbolj obremenjenih turističnih krajev v Evropi. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters
Benetke so eden najbolj obremenjenih turističnih krajev v Evropi. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters
G. K.
 26. 6. 2026 | 08:00
3:21
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Novi župan Benetk Simone Venturini želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v dneh z največ turisti s sedanjih pet do 10 evrov zvišati na 30–50 evrov. S tem želi uravnavati tokove obiskovalcev in pokriti del stroškov, ki nastajajo zaradi enodnevnega turizma.

Znamenito mesto na vodi bo letos pristojbino za ogled mesta zaračunavalo 60 dni. Obiskovalci morajo vstopnico vnaprej rezervirati prek spleta. Tisti, ki jo rezervirajo najmanj štiri dni pred obiskom, plačajo pet evrov, drugi deset. Obiskovalci ob plačilu na mobilni telefon prejmejo kodo QR. Za kršitelje, ki jih ujamejo brez kode, je predvidena globa do 300 evrov. Cilj ukrepa, ki ga izvajajo od leta 2024, je omejiti množični turizem v mestu. A kritiki opozarjajo, da vstopnina ne odvrača turistov od obiska Benetk. Podatki mestne uprave kažejo, da se številni kljub višji ceni odločajo za kasnejše plačilo vstopnine. Prvo leto so s prihodki od vstopnin zaslužili okoli dva milijona evrov, lani okoli 5,5 milijona.

Za kršitelje, ki jih ujamejo brez kode, je predvidena globa do 300 evrov.

Po načrtih beneške mestne uprave naj bi obiskovalci ob zgodnji rezervaciji v prihodnje plačali okoli 30 evrov, rezervacije v zadnjem hipu pa bi lahko stale do 50 evrov. Razmišljajo tudi o ukinitvi izjem za prebivalce dežele Benečija (Veneto), ki ne prebivajo v Benetkah. Venturini, ki je bil za novega župana Benetk izvoljen konec maja, je zvišanje vstopnine ob najbolj obiskanih dneh zagovarjal že med volilno kampanjo. Vendar pa župan po poročanju italijanskih medijev pristojbine ne more preprosto zvišati: vstopnino so uvedli z občinskim odlokom, zgornjo mejo pa določa zakon. Venturini zato namerava v prihodnjih tednih o tem opraviti pogovore s pristojnimi v Rimu.

Cilj ukrepa, ki ga izvajajo od leta 2024, je omejiti množični turizem v mestu. FOTO: Philippe Paternolli/Getty Images/istockphoto
Cilj ukrepa, ki ga izvajajo od leta 2024, je omejiti množični turizem v mestu. FOTO: Philippe Paternolli/Getty Images/istockphoto

Pobudo podpirajo nekatera gospodarska združenja, ki se zavzemajo celo za celoletno pobiranje pristojbin. Opozicija te načrte zavrača. Nekdanji župan Benetk Massimo Cacciari je pristojbino označil za barbarstvo, zaradi katerega mesto propada in se spreminja v muzej. Ustavni pravnik Ludovico Mazzarolli pa je v časniku Corriere della Sera izrazil pravne pomisleke, češ da bi pristojbino 50 evrov lahko razlagali tudi kot omejitev svobode gibanja. Benetke so eden najbolj obremenjenih turističnih krajev v Evropi. Mesto ima približno 50.000 prebivalcev v zgodovinskem središču, obišče pa ga od 25 do 30 milijonov turistov na leto. Na najbolj obremenjene dni lahko število obiskovalcev doseže več deset tisoč na dan, kar močno presega število lokalnih prebivalcev.

Največ obiskovalcev se v mesto zgrne med aprilom in oktobrom, ob velikonočnih praznikih, med poletnimi vikendi, v času karnevala in bienala. V osrednjih delih mesta so med 10. in 17. uro pogosto zelo dolge kolone, posebno ko prispejo križarke in organizirane skupine.

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