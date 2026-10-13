Bodo na volišča prišli kar v pižamah?

V Srbiji se je včeraj začelo tiskanje glasovnic za predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, na katerih bo lahko glasovalo okoli 6,45 milijona volivcev. Študentsko gibanje medtem oblasti obtožuje oviranja glasovanja v tujini, češ da naj bi umetno zmanjševale število prijavljenih volivcev in oteževale dostop do volišč.

Po podatkih Republiške volilne komisije (RIK) ima na prihodnjih parlamentarnih volitvah v Srbiji volilno pravico 6,450.523 državljanov, zato je sprejela odločitev o tiskanju enakega števila glasovnic. Po besedah predsednika RIK Vladimirja Dimitrijevića je za glasovanje v tujini prijavljenih 102.147 volivcev, ki bodo lahko glasovali na 93 voliščih.

Študentsko gibanje pa trdi, da se je za glasovanje v tujini prijavilo več kot 111.000 ljudi, zato bi morali po njegovem prepričanju odpreti več kot 93 volišč.

Nekatere volivce naj bi preusmerili na oddaljena volišča, drugim pa zavrnili prijave

Glasovanje bo na vseh voliščih potekalo med 7. in 20. uro po srbskem času, kar pomeni, da bodo morali volivci v nekaterih državah na volišča sredi noči ali v zgodnjih jutranjih urah. Študenti so opozorili, da bo takšna organizacija glasovanja številnim državljanom otežila ali celo onemogočila udeležbo na volitvah. Opozicijska stranka Srbija centar je Srbe v tujini pozvala, naj v znak protesta proti odločitvi zunanjega ministrstva na volišča pridejo v pižamah.

Študenti oblasti obtožujejo tudi, da je ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo 3. oktobra onemogočilo nadaljnjo obdelavo več tisoč prijav za glasovanje v tujini. Nekatere volivce naj bi preusmerili na oddaljena volišča, drugim pa zavrnili prijave.

Glede na javnomnenjske raziskave se na predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra obeta tesen boj med vladajočo Srbsko napredno stranko (SNS), katere listo vodi nekdanji predsednik Aleksandar Vučić, in Študentsko listo.