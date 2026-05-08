Bodo Putina zrušili, omenjajo celo vojaški udar? »Obseg nezadovoljstva je kolosalen«

Ko se je Ilja Remeslo, dolgoletni odvetnik in propagandist v službi Kremlja, marca prvič obrnil proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ter javno objavil, da mora ruski predsednik odstopiti in biti priveden pred roko pravice kot »vojni zločinec in tat«, so ga ruske oblasti hitro odpeljale v psihiatrično bolnišnico v Sankt Peterburgu.

Vendar je bil v zelo nenavadnem razpletu dogodkov za režim, ki je znan po tem, da svoje kritike leta dolgo zapira, Remeslo po 30 dneh izpuščen na prostost.

Zdaj nekdanji prokremeljski bloger, ki je približno desetletje delal za predsedniško administracijo in blatil opozicijske aktiviste, obljublja, da bo ostal v Rusiji in nadaljeval javni boj proti Putinu. »Od začetka sem rekel, da ne bom odnehal,« je Remeslo povedal za Washington Post in dodal: »Odločil sem se, da je to delo mojega življenja.«

V ruski eliti razpoke

Ko se zaradi vojne proti Ukrajini, slabšanja ruskega gospodarstva in represivnih omejitev, vključno z omejitvami dostopa do interneta, v ruski eliti pojavljajo razpoke, Remeslov preobrat in njegov vztrajni, odkrito kljubovalen nastop pomenita razkol v najvišjih slojih oblasti Kremlja, je za washingtonski časnik povedal nek ruski uradnik, ki je zahteval anonimnost.

Dolgoletni Putinov zaveznik povezan z nevarnostjo poskusa državnega udara? Poročilo evropskih obveščevalnih služb je ob notranjih trenjih v Rusiji izpostavilo nekdanjega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, ki zdaj opravlja funkcijo sekretarja Varnostnega sveta, saj je obdržal »pomemben vpliv v vojaškem poveljstvu« in je »povezan z nevarnostjo poskusa državnega udara«. Poročilo sicer ni navedlo dokazov za obtožbe proti Šojguju, dolgoletnemu Putinovemu zavezniku.

»Obseg nezadovoljstva je kolosalen,« je še dejal Remeslo v intervjuju za Washington Post. »Imam občutek, da del sistema že začenja delovati proti Putinu ... To je v bistvu ... podobno temu, kar se je zgodilo ob koncu Sovjetske zveze, ko so ljudje sovražili (Komunistično) partijo in storili vse, da bi jo zrušili. Putinova Rusija bo šla po isti poti kot Sovjetska zveza. Vse se ponavlja,« je nadaljeval.

Hud notranji konflikt

Opazovalci in analitiki Kremlja pravijo, da so kritike del notranjega konflikta med frakcijo v ruski predsedniški administraciji, ki jo vodi Remeslov nekdanji šef, Sergej Kirijenko, tehnokratski prvi namestnik vodje Kremlja, pristojen za nadzor ruskega političnega aparata, in Zvezno varnostno službo (FSB), v kateri je Putin zgradil svojo kariero. »Poteka zelo velik boj za oblast,« je dejal Remeslo in poudaril, da je še vedno v stiku z nekaterimi nekdanjimi zavezniki v ruskih strukturah moči.

»Odnos do Putina se spreminja«

»Povsod lahko vidimo kaos v upravljavskih procesih,« pa je prejšnji teden zapisal Aleksander Baunov, politični analitik centra Rusija Evrazija, v poročilu o vse globljem razkoraku v ruski eliti. »Odnos do Putina se spreminja. Gospodarski optimizem in vsakdanji patriotizem, povezan z njim, izginjata,« je dejal Baunov in dodal:»Nazadnje se priznava nemožnost zmage v vojni, kar je spremenilo in zmanjšalo prednosti Rusije na minimum.« Hkrati ukrajinski droni prodirajo vse globlje na rusko ozemlje, požigajo rafinerije nafte in terminale, ta teden pa so zadeli stolpnico, oddaljeno le pet kilometrov od Kremlja. To je povzročilo paniko v javnosti, medtem ko Putin krepi lastno osebno varnost, saj od začetka vojne operacije v vse večji meri vodi iz oddaljenega sistema podzemnih bunkerjev, v zadnjem času pa je še dodatno omejil javne nastope.

»Putina bo nekoč strmoglavili njegovi lastni krogi, ko jim ne bo več v celoti ustrezal,« je za konec napovedal Remeslo. »To je izid, ki ga čaka.«