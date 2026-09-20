Bodo šli Slovenci po gorivo na Hrvaško? Takšne cene pričakujejo tam

Cene goriv ne gredo gor samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po Evropi. V Avstriji so ta hip goriva konkretno dražja, kot so pri nas. Bencin je bil ta vikend 1,924 evra za liter, dizel pa 2,222 evra. Na Hrvaškem pa so cene bolj podobne našim. Vseeno pa bodo po novih napovedih v prihodnjih dneh nekoliko nižje, kot bodo pri nas.

Kot so v oddaji RTL Danas izvedeli od vira blizu vladi, se bo bencin v prihodnjem tednu na Hrvaškem podražil za en cent, dizel pa za šest centov. Bencin (Eurosuper) bi tako po njihovih napovedih stal 1,74 evra za liter, dizel (Eurodizel) pa 1,91 evra. Za primerjavo, pri nas liter bencina trenutno stane 1,728 evra, dizel pa 1,991 evra. A to je trenutna cena. V prihodnjem tednu naj bi se konkretno zvišala.

Dizel nad dvema evroma

Voznike pri nas v torek najverjetneje čaka nova podražitev bencina, in sicer za približno pet centov (na 1,780 evra) in dizla za dva centa na liter (na 2,009 evra). S tem bi dizel prvič doslej presegel mejo dveh evrov za liter. Najvišja rast cene za skoraj 10 centov na liter (na 1,700 evra) pa se pričakuje v primeru kurilnega olja, so izračunali na spletnem portalu Finance.