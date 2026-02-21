Bodo zaradi afere Epstein nekdanjega princa Andrewa odstranili iz nasledstvene vrste za prestol? (FOTO)

Britanska vlada preučuje možnost sprejema zakonodaje, s katero bi nekdanjega princa Andrewa odstranili iz nasledstvene vrste za britanski prestol, potem ko so ga v četrtek pridržali zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi z afero Epstein.

Policija medtem nadaljuje preiskavo njegovega domovanja

Kralj Charles III. je svojemu mlajšemu bratu že lani odvzel vse kraljeve nazive in ga izselil iz rezidence Royal Lodge v Windsorju. Kljub temu Andrew, sin pokojne kraljice Elizabeth II., ostaja osmi v vrsti za britanski prestol.

Britanska policija v sodelovanju z ameriškimi oblastmi ločeno preverja tudi obtožbe o domnevni trgovini z dekleti in ženskami prek letov, povezanih z Epsteinom, v in iz Londona. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Britanska vlada bi morebitno zakonodajno pobudo po navedbah virov sprožila po zaključku policijske preiskave. Za spremembo nasledstvene ureditve bi bil potreben zakon, ki bi ga morale poleg Združenega kraljestva Velike Britanije potrditi tudi vse druge države Commonwealtha, kjer je britanski monarh hkrati vodja države.

Vlada sodeluje z Buckinghamsko palačo

Britanski obrambni minister Luke Pollard je za BBC dejal, da vlada pri načrtih, da bi nekdanjega princa izključili iz nasledstvene vrste, sodeluje z Buckinghamsko palačo. Ob tem je izrazil upanje, da bo predlog deležen podpore vseh političnih strank, in poudaril, da je prav, da do morebitnih ukrepov pride šele po zaključku preiskave.

Britanska policija v sodelovanju z ameriškimi oblastmi ločeno preverja tudi obtožbe o domnevni trgovini z dekleti in ženskami prek letov, povezanih z Epsteinom, v in iz Londona.

Nekdanjega princa so aretirali v četrtek na njegovem novem domovanju na posestvu Sandringham v vzhodni Angliji. Po 11 urah v policijskem pridržanju so ga izpustili, nadaljujejo pa preiskavo zaradi suma zlorabe javne funkcije.