Bogatemu Barronu Trumpu ni treba v vojsko

Barron Trump je pred dnevi dopolnil 20 let, svojemu imenu in priimku ustrezno pa mladenič živi na veliki nogi. Po Forbesovih ocenah se namreč uvršča med najpremožnejše mladostnike na svetu, a marsikdo bi bil presenečen ob podatku, da si je velik del bogastva prislužil kar sam.

Barron je peti otrok Donalda Trumpa in edini skupni otrok, ki se je ameriškemu predsedniku rodil v zakonu s Slovenko Melanio. Ta je menda sinu leta 2018 v sklopu dopolnil predporočne pogodbe izpogajala veliko boljše izhodišče za dedovanje in delež v družinskih poslih, a Barronu bi se nedvomno dobro godilo tudi brez mamine pomoči, povedo poznavalci. Že pred leti naj bi ga namreč pritegnil svet kriptovalut, z uspešnim trženjem in izjemnim občutkom za naložbe pa naj bi si osebno premoženje povečal na kar 130 milijonov evrov! Mladenič naj bi o kriptovalutah podučil celo predsednika ZDA, zelo spreten pa naj bi bil tudi na trgu nepremičnin, kjer naj bi bil kakor oče zelo iznajdljiv in preračunljiv, po mami pa naj bi podedoval umirjenost, spoštljivost v komunikaciji in prizadevanje za ohranjanje zasebnosti.

Kot otrok iz Trumpovega klana seveda priteguje veliko pozornosti, a je o njem znanega bore malo. Kljub vojni na Bližnjem vzhodu, pod katero se podpisuje njegov oče, Barron menda nemoteno študira na poslovni šoli v New Yorku, pri tem pa je eden od petih soustanoviteljev na čelu lastnega podjetja Sollos Yerba Mate Inc., ki izdeluje in prodaja napitek s kofeinom. Sedež ima na Floridi, največji prodajni uspeh pa doživlja v Južni Ameriki. Ob gnevu zaradi vojne in pozivih, naj se vojaškim vrstam vendarle pridruži tudi predsednikov sin, pa se iz Barronovega tabora oglašajo s pojasnili, češ da je mladenič z 206 centimetri previsok za nekatere vojaške naloge, kar mu torej omogoča zdravstveno izvzetje iz vojske.