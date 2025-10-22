Boginji bogastva prižgali 2,6 milijona lučk in se zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov

V tempeljskem mestu Ajodji v indijski zvezni državi Utar Pradeš so pred divalijem, hindujskim festivalom luči, ob bregovih reke Sardžu prižgali 2,6 milijona oljnih svetilk in se znova zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov.

Presegli so svoj lanski rekord v največ prižganih oljenkah, ko je komisija knjige rekordov naštela 2,51 milijona. Luči prižigajo že od leta 2017, ko so prižgali 171.000 lučk, nato pa vsako leto več. Tokrat so jih prižigali devetič. V knjigo rekordov so se do zdaj vpisali v letih 2024 in 2025, obakrat z dvema rekordoma – za število lučk in število sodelujočih.

Indijci se veselijo novega izjemnega dosežka. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov

Oljenke so množično prižigali že devetič.

Prižiganje lučk in ognjemeti

Divali je eden najpomembnejših in najbolj razširjenih festivalov v hinduizmu, praznujejo ga milijoni Indijcev po vsem svetu, in sicer s prižiganjem lučk in ognjemeti. Družine na ta dan pripravljajo različne tradicionalne indijske sladice in jih delijo s prijatelji in sosedi. Praznični obroki vključujejo bogate karije in posebne vrste kruha, kot sta puri in naan.

V dneh pred festivalom tudi očistijo in okrasijo domove, s tem pa simbolično odstranijo negativnosti in prostor pripravijo za novo srečo. Vrata domov okrasijo z barvirtimi vzorci, imenovanimi rangoli. Narejeni so iz barvnega prahu, cvetnih listov in riža ter simbolizirajo dobrodošlico Lakšmi, hindujski boginji bogastva. Verjamejo, da ta raje vstopi v čiste in lepo okrašene domove ter prinaša blaginjo in srečo.