»Bolj kot moški me obsojajo ženske!« Sončila se zgoraj brez, sledila burna debata

Na Redditu se je pojavila objava, v kateri je ena od uporabnic delila izkušnjo s plaže in vprašala uporabnike, kaj menijo o sončenju zgoraj brez na plaži. Tako je zapisala: »Kako velik tabu je pri nas v resnici, da je ženska na plaži zgoraj brez? Zadnje tri obiske plaže sem tako prakticirala, enkrat je bila še ena ženska zgoraj brez, zato mi je bilo lažje, v drugih dveh primerih pa sem dobila nekaj postrani pogledov, in to od žensk. Ne morem reči, da sem opazila, da bi moški neprimerno strmeli, bolj imam občutek, da ženske obsojajo. Zakaj? Nisem bila na kakšnih prenatrpanih plažah, polnih otrok. Zanima me mnenje in izkušnja vsakega, ali ste ve, ženske, kdaj dobile neprijeten komentar, ker ste bile zgoraj brez?«

Sledili so odzivi

»Poanta je, da nimaš tistih črt od sončenja, pa tudi nekako se mi zdi lepše v morju brez zgornjega dela, pa še ko prideš ven, ni tistih košaric, ki te hladijo, vse ti je prijetno toplo od sonca ... Najlepši občutek, res«

»Ah, lepa osemdeseta, ko je bilo to nekaj povsem normalnega«

Njeno obnašanje na plaži je povzročilo burno debato (Simbolična fotografija) FOTO: Delo Ui

»Potrjujem tudi devetdeseta, ker sem bil takrat mulec in vsako leto smo šli na morje v Dalmacijo. Takrat je bila vsaka druga punca/ženska zgoraj brez, danes tega ni več. Ne vem, zakaj, greš nekam, kjer te ljudje ne poznajo, zakaj bi bil sramežljiv ... Ali so to kompleksi, ki jih v 80. in 90. letih ni bilo?«

»Jaz se ne bi slekla, ker sem sramežljiva, ampak načeloma nimam težav s tem, da so ženske zgoraj brez. Mislim, joški kot joški«

»Po mojem to ni primerno na javni plaži, pa četudi sem 300-krat konservativna. Nudistične plaže, kakšni zalivčki, ki so skoraj zasebni, plaže in podobno – v redu. Tako pa na javno plažo, mislim, da ni primerno«

Zakaj bi morala to gledati?

»Sicer sem res liberalna, ampak to se mi zdi neprimerno. Obstajajo nudistične plaže, lepo pojdi tja in uživaj. Na vsaki plaži so otroci in ne vidim razloga, zakaj bi morali oni to gledati. Navsezadnje, zakaj bi jaz morala to gledati, ker si res ne želim gledati tujih jošk, iskreno«

»Najprej, iz perspektive tistih časov, ko je bilo to pogostejše, ženske se niso sprehajale okrog zgoraj brez, temveč so bile brez zgornjega dela kopalk večinoma samo med sončenjem, ko so ležale na svoji brisači pod sončnikom. Če so zgoraj brez plavale, kdo sploh vidi joške? Nikomur jih niso rinile pod nos, da bi jih moral gledati na silo, gledajo naj jih tisti, ki hočejo gledati. Večina tistih, ki so se sončile zgoraj brez, si je za hojo ali odhod s plaže ogrnila brisačo ali oblekla zgornji del kopalk«

»Pred kakšnim desetletjem, morda malo več, je bil na nekaterih plažah skoraj 50:50 delež žensk, ki so bile zgoraj brez, in tistih z zgornjim delom kopalk. Zdaj je tega precej manj«

Sončila se je zgoraj brez, sledila burna debata. FOTO: Delo Ui

»Meni iskreno ni niti najmanj jasno, zakaj vsi ponoreli, ker je nekdo zgoraj brez v bližini otrok. Saj lahko otroku razložiš, kaj je to, in je mir.«