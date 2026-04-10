Bomba iz Bele hiše: Trump čisto zares umika vojake iz Evrope?

Ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o umiku dela ameriških vojakov iz Evrope zaradi naraščajočih napetosti z zaveznicami v Natu, je izjavil visoki predstavnik Bele hiše.

Morebitna poteza izhaja iz Trumpovega nezadovoljstva, ker nekatere članice Nata niso podprle ameriških prizadevanj za ponovno odprtje Hormuškega preliva med aktualnim spopadom med ZDA in Iranom. Ob tem Trumpa jezi tudi frustracija zaradi neuspelega poskusa ZDA, da bi od Danske prevzele Grenlandijo.

Čeprav uradna odločitev o umiku še ni bila sprejeta, razprave znotraj Trumpove administracije kažejo na resne razkole v odnosih med ZDA in Natom.

Trenutno je v Evropi nameščenih več kot 80.000 ameriških vojakov, največ v Nemčiji, Italiji, Združenem kraljestvu in Španiji. Po poročilih virov blizu Trumpu razmišljajo tudi o premestitvi vojakov znotraj Evrope, odvisno od tega, v kolikšni meri so posamezne države podprle ameriško politiko v sporu z Iranom.

Kljub temu je visoki predstavnik Bele hiše poudaril, da je Trumpov prvi cilj zmanjšati prisotnost ameriških sil v tujini in vrniti vojake domov, ne pa jih zgolj prerazporediti znotraj Evrope. Nato za zdaj te možnosti javno ni komentiral, je ob tem navedel Reuters.

Rutte: Članice Nata zagotavljajo obsežno podporo ZDA

Članice zveze Nato zagotavljajo obsežno podporo in skoraj brez izjeme počnejo vse jih prosijo ZDA, pa je v četrtek v Washingtonu izjavil generalni sekretar Nata Mark Rutte. Ob tem je priznal, da so bile nekatere zaveznice prepočasne pri zagotavljanju pomoči, ki so jo ZDA potrebovale v vojni proti Iranu.