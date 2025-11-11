Božični New York bo krasila 11-tonska smreka

Znamenito božično drevo, ki v New Yorku v vsej svoji bleščavi vselej stoji pred Rockefellerjevim centrom, so v soboto slovesno dvignili. Dogajanje na Manhattnu je zaznamovalo tudi začetek praznične sezone v New Yorku.

Letošnje drevo je 23 metrov visoka norveška smreka iz mesta East Greenbush, nedaleč od glavnega mesta zvezne države New York. Potem ko so jo pred dnevi posekali, so jo na tovornjaku s posebno prikolico odpeljali 240 kilometrov proti jugu.

Delavci so ga morali ustrezno stabilizirati.

Že na poti je očarala številne radovedneže, še veliko več ljudi pa se je seveda zbralo pred Rockefellerjevim centrom, kjer so delavci z žerjavi dvignili to 11-tonsko drevo, ki bo stalo na mestu s pogledom na ikonično drsališče. Usposobljene ekipe so smreko pritrdile ter jo skrbno stabilizirale.

Drevo bodo okrasili s 50.000 večbarvnimi in energetsko učinkovitimi LED-lučkami ter ga okronali z zvezdo swarovski, ki bo tehtala 426 kilogramov. Prižgali jo bodo 3. decembra, in sicer med televizijskim prenosom v živo, tokrat ga bo vodila zvezda country glasbe Reba McEntire, mogočno drevo pa bo stalo do sredine januarja, ko ga bodo razrezali ter ga predali neprofitni organizaciji za cenovno dostopna stanovanja (Habitat for Humanity).

Glavni vrtnar potrdil: Drevo je popolno

Drevo je to pot darovala družina Judy Russ. Ta je povedala, da ga je v 20. letih prejšnjega stoletja posadila prababica njenega moža. »Prav neverjetno je, da bo naše družinsko drevo zdaj osrednji del tokratnega božičnega New Yorka,« je povedala Judy Russ. Že pred časom je poslala njegovo fotografijo odboru, ki skrbi za praznični New York. Glavni vrtnar Erik Pauze je že dolga leta tisti, ki izbere drevo; osebno je prišel na posestvo Russovih, natančno pregledal drevo ter potrdil, da je popolno.

S postavitvijo drevesa pred Rockefellerjevim centrom se v New Yorku tudi uradno začne praznična sezona.

Prvo božično drevo v Rockefellerjevem centru so postavili že leta 1931, to pa zato, da bi dvignili razpoloženje med veliko ekonomsko krizo. Relativno skromno šestmetrsko jelko so tedaj okrasili z venci, ki so jih ročno izdelale družine delavcev. Tradicija se je ohranila, prva slovesnost prižiganja lučk pa je bila že leta 1933.