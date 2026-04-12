Brez dogovora! Vance: »Pojdimo domov, to je veliko slabša novica za Iran kot za ZDA.« Oglasil se je Teheran (FOTO in VIDEO)

Pogajanja ZDA in Irana v Islamabadu so se končala brez dogovora med stranema. Po besedah vodje ameriške delegacije, podpredsednika ZDA JD Vancea iranska stran ni bila pripravljena sprejeti njihovih pogojev, iransko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da bi se morale ZDA vzdržati pretiranih zahtev, poroča britanski BBC.

Slaba novica je, da nismo dosegli dogovora, in mislim, da je to veliko slabša novica za Iran kot za Združene države.

»Preprosto nismo uspeli doseči položaja, v katerem bi Iranci sprejeli naše pogoje,« je po več kot 20 ur trajajočih pogajanjih povedal Vance in poudaril, da od islamske republike zahtevajo jasno zavezo, da ta ne bo poskušala pridobiti jedrskega orožja.

Po njegovih besedah se je ameriška stran pogajanj udeležila v dobri veri in je bila fleksibilna. »Odhajamo s preprostim predlogom, metodo razumevanja, da je to naša končna in najboljša ponudba. Bomo videli, ali jo bodo Iranci sprejeli,« je dodal.

Oglasil se je Teheran

Iransko zunanje ministrstvo je medtem v izjavi po pogovorih sporočilo, da bi se morale ZDA vzdržati »pretiranih« in »nezakonitih« zahtev. Tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Bagei je sicer pogajanja opisal kot intenzivna, njihov uspeh pa da je odvisen od »resnosti in dobre vere nasprotne strani«

Trump spregovoril po neuspešnih pogovorih

Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem prvem komentarju o vojni, odkar so se ZDA umaknile iz mirovnih pogajanj, objavil povezavo do članka o pomorski blokadi Irana. V objavi na Truth Social je ameriški predsednik tako delil članek, v katerem je ukrep označil za »Trumpovo karto«, ki naj bi se uporabila proti Iranu. Članek opisuje, kako je bila pomorska blokada uporabljena za oslabitev Venezuele, preden so predsednika Nicolasa Madura ugrabili ameriški specialci.

Spremembe na borznem trgu

Cene delnic na svetovnih borzah so se prejšnji teden močno zvišale, že drugi teden zapored, saj so vlagatelji upali na umiritev krize na Bližnjem vzhodu, potem ko sta se ZDA in Iran dogovorila o dvotedenskem premirju.