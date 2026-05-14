IZ ZAKULISJA

Brigitte Macron klofnila Emmanuela Macrona zaradi sporočil, ki jih je prejemal od iranske igralke (FOTO)

Le kakšna sporočila naj bi ji pošiljal? Menda je šel malo predaleč.
Kamere so vse posnele. FOTO: Zaslonski posnetek

Golshifteh Farahani  FOTO: Benoit Tessier Reuters

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Kamere so vse posnele. FOTO: Zaslonski posnetek
Golshifteh Farahani  FOTO: Benoit Tessier Reuters
FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters
N. Č.
 14. 5. 2026 | 11:22
3:14
Sporočila med francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in iransko filmsko zvezdo Golshifteh Farahani naj bi povzročila incident, v katerem je Brigitte Macron, prva dama Francije, klofnila svojega moža. Ta dogodek, ki se je zgodil maja lani, ko je predsedniški avion pristajal v Hanoju, je Macron sprva opisal kot šalo. Vendar nova knjiga francoskega novinarja ponuja drugačno razlago tega incidenta, ki ga je posnela kamera agencije Associated Press, poroča The Times.

Trditve iz knjige Skoraj popoln par

Knjiga Un Couple (Presque) Parfait – Skoraj popoln par– političnega dopisnika revije Paris Match Floriana Tardifa trdi, da je bila Brigitte Macron jezna, ko je videla sporočilo, ki ga je njenemu možu poslala iranska igralka Golshifteh Farahani. Po Tardifu je to sporočilo pri Brigitte povzročilo strah, da bi jo njen mož lahko zapustil zaradi Farahani.

Tardif v knjigi trdi, da je bila zveza med predsednikom Macronom in igralko »platonska«, vendar je v intervjuju za radio RTL ob promociji knjige razkril, da je predsednik Farahani pošiljal sporočila, ki so šla »kar precej daleč, kot na primer ‘Mislim,da si zelo lepa’«. Knjiga navaja, da je bilo prav to sporočilo tisto, ki je sprožilo prepir, ki je na koncu pripeljal do udarca po obrazu. Tardif je dodal: »Vse v knjigi so dejstva, dejstva in samo dejstva.«

Uradna pojasnila in demanti

Po tem, ko je bil posnetek incidenta objavljen, je Elizejska palača poskušala omiliti pomen dogodka. Svetovalci so sprva trdili, da je video ponarejen, vendar je Macron kasneje priznal, da je bil posnetek avtentičen, vendar je dodal pojasnilo: »Moja žena in jaz sva se prepirala, bolj sva se šalila, presenetilo me je.«

Brigitte Macron je avtorju knjige v marcu letos ponudila svojo različico dogodkov. Povedala je, da je bila »zelo utrujena« po napornem letu. »Bilo je veliko turbulenc med letom, zaradi katerih nisem mogla spati. Nisem hotela izstopiti iz letala. Poskušal me je nasmejati. Dal mi je malo vode in jaz sem ga odrgnila,« je povedala. Vir blizu Brigitte je za Le Parisien je pojasnil, da je ona »kategorično zanikala«, da je udarila svojega moža zaradi sporočila, in poudaril, da »nikoli ne gleda v možev telefon«.

Golshifteh Farahani zanika romantično zvezo

Iranska igralka Golshifteh Farahani je prav tako zanikala kakršnokoli romantično zvezo z Macronom. Lani je dvakrat komentirala govorice o njuni domnevni aferi. »Mislim, da nekaterim ljudem primanjkuje ljubezni, zato morajo ustvarjati take romance, da zapolnijo praznino,« je povedala za Le Point. Kasneje je za revijo Gala dodala: »Govorice morate pustiti. Poštene ali nepoštene, so zgolj govorice. Kot valovi, ki prihajajo in odhajajo.«.

