V tej evropski državi kopičijo zaloge za morebitno vojno, določenih stvari je že začelo primanjkovati

Podobno kot v času pandemije Covida-19 tudi zdaj številni Britanci že hitijo v trgovine in kupujejo izdelke, za katere menijo, da bi jim lahko pomagali preživeti daljše obdobje vojne negotovosti. Med najpogosteje kopičenimi so predvsem živila z daljšim rokom trajanja, osnovne higienske potrebščine in seveda ustekleničena voda.

Riž kot ena najpogostejših izbir

Med prvimi izdelki, ki jih množično kupujejo, je riž, zlasti rjavi riž. Ta je v vsakodnevni prehrani priljubljen predvsem zaradi svoje hranilne vrednosti, zato mnogi menijo, da je primeren tudi za dolgoročne zaloge. Medtem ko rjavi riž zaradi svoje visoke maščobne vsebnosti ni najboljša izbira, saj se pokvari prej kot druge vrste riža, a so ga Britanci že panično razgrabili.

Dietni izdelki, čips in nadomestki hrane

Britanci kopičijo tudi izdelke, kot so nizkokalorični napitki, riževi vaflji in različni nadomestki obrokov. Marsikdo jih vidi kot praktično rešitev, saj zavzamejo malo prostora in jih je mogoče hraniti dlje časa. Težava pa je v tem, da je kopičenje nizkokaloričnih in nizkohranilnih izdelkov v času vojne bolj kot ne nesmiselno, saj v obdobju, ko hrane teoretično primanjkuje, pride prav močnejša in kvalitetnejša hrana. Britanci so znani po ljubezni do prigrizkov, zato ne preseneča, da mnogi v kriznih časih kopičijo tudi večja pakiranja čipsa.

Konzervirana hrana in moka

Pločevinke hrane so ena od stalnic pri ustvarjanju zalog po vsem svetu. Posebej priljubljeni so izdelki, kot so paradižnik v pločevinkah, sadje ali druge konzervirane jedi, ki jih je mogoče hraniti dalj časa. Kupujejo tudi večje količine moke, saj omogoča pripravo kruha, peciva ali drugih osnovnih jedi. Težava pri tem je, da se jih večina zanaša, da bo v primeru vojne njihova električna pečica še delovala. Enako velja za zamrznjene jedi in električne naprave (grelce, grelne odeje...).

Zaloge ustekleničene vode in seveda, toaletni papir

Voda je ena najpomembnejših dobrin v vsaki krizni situaciji, zato mnogi kupujejo večje pakete plastenk z vodo. Trgovci po vsem svetu poročajo, da se prodaja ustekleničene vode ob vsakem večjem občutku negotovosti hitro poveča. Od pandemije naprej pa se je pojavila še ena moda zalaganja v velikih količinah - toaletni papir. Tudi tega so ponovno razgrabili.

Preostala Evropa zaenkrat še ni v primežu panike. Ali imajo Britanci prav, pa bomo žal izvedeli že zelo kmalu.