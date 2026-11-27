Tanker, ki je prevažal do 7000 ton dizelskega goriva, je v sredo zvečer iz še neznanega razloga potonil v Sredozemskem morju blizu španskega otoka Ibiza. Reševalci v Valencii so v sredo okoli 22.30 po lokalnem času prejeli klic na pomoč, nekaj ​​minut kasneje je posadka sporočila, da pušča v trupu ladje, potem pa se je tanker nagnil pod kotom 90 stopinj in potonil. Umrl je en član posadke, morebitno okoljsko škodo pa še ugotavljajo. V obsežni reševalni akciji na morju in v zraku so poleg španske pomorske reševalne službe s tremi helikopterji in reševalnimi ladjami sodelovala tudi druga plovila, ki so bila v bližini nesreče.

46 KILOMETROV od otoka Ibiza je potonil.

Tanker Med Emre, ki je pod malteško zastavo plul iz Algecirasa na jugu Španije v Barcelono, je po navedbah reševalne službe potonil okoli 46 kilometrov severovzhodno od priljubljenega turističnega otoka Ibiza. Vzrok brodoloma zaenkrat ni znan. Na krovu ladje je bilo 17 članov posadke. Vse so rešili, vendar so sedem ljudi odpeljali v bolnišnico, kjer enemu niso mogli več pomagati. Šesterica, ki je v bolnišnični oskrbi, je po poročanju španskih medijev utrpela lažje poškodbe, med drugim podhladitev. Morebitno okoljsko škodo ocenjujejo s pomočjo letala in španske ladje za nadzor onesnaževanja Clara Campoamor, ki je v lasti nacionalne službe za pomorsko reševanje. »O razlitju goriva je za zdaj na voljo le malo informacij,« je na družbenem omrežju X zapisala predsednica Balearskih otokov Marga Prohens.