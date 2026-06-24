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Bruselj so spet zavzeli nagci na kolesih

Udeleženci opozarjajo na ranljivost kolesarjev v prometu.
Čeprav udeležba ni množična, so udeleženci vztrajni. FOTO: Profimedia
Čeprav udeležba ni množična, so udeleženci vztrajni. FOTO: Profimedia
A. J.
 24. 6. 2026 | 15:15
2:05
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Minulo soboto so se po ulicah Bruslja vozili kolesarji v najbolj naravni različici samih sebe – brez oblačil. Dogodek je del globalne iniciative World Naked Bike Ride. Letos je potekala že 21. izvedba, kolesarje pa je bilo mogoče opaziti v več mestih po svetu, med drugim v Londonu in Madridu. Vožnja brez oblačil ali le s kakšnim kosom (pogosto velja pravilo, naj sodelujoči vozijo toliko goli, kot si upajo) ni le provokacija, saj združuje protest, simboliko in aktivizem.

2005. je prvič potekal dogodek.

Udeleženci se oblačil znebijo, da bi opozarjali na ranljivost kolesarjev v prometu, pomen varnejše kolesarske infrastrukture in okoljske probleme ter pozivajo k bolj pozitivnemu pogledu na raznolika gola človeška telesa. »Golota v nasprotju z avtomobilskim onesnaževanjem nikomur ne škoduje,« je že lani poudaril bruseljski organizator golega kolesarjenja Jérôme Jolibois.

Sodelujoči se sami odločijo, koliko se bodo razgalili.

Kritiki dogodku očitajo, da je neprimeren, saj mimoidoče izpostavlja goloti, a za zdaj še nič ne kaže, da bi jim lahko uspelo kolesarje umakniti z ulic. Akcija, ki se je začela leta 2005, je namreč prerasla v uradno protestno vožnjo, ki poteka z dovoljenji mestnih oblasti. Za večino tistih, ki nanj naletijo, je predvsem nenavadna in zabavna.

Posnetki londonske izvedbe so letos celo povzročili, da se je sesul splet. Po posnetkih sodeč so v Bruslju letos na kolo goli sedli predvsem moški, ki so glede golote tudi sicer nekoliko bolj drzni. Nasprotno je v Londonu na kolo brez oblačil sedlo tudi precej predstavnic nežnejšega spola. »Raziskave in dokazi kažejo, da imajo otroci koristi od tega, da vidijo običajna telesa in razumejo, da imamo različna in da je to v redu,« je tiskovni predstavnik londonske različice dogodka v izjavi za news.com.au poskušal pomiriti pretirano zaskrbljene starše.

Dobrovoljni kolesarji so za mimoidoče zabavna popestritev. FOTO: Profimedia
Dobrovoljni kolesarji so za mimoidoče zabavna popestritev. FOTO: Profimedia

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