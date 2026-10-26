Burno v Srbiji: v mestih ponovno slavje, ljudje medtem vdrli na sedež znanega tabloida (VIDEO)

V več mestih po Srbiji, tudi v Beogradu in Novem Sadu, se nadaljuje slavje podpornikov Študentske liste, ki je v nedeljo na parlamentarnih volitvah prepričljivo premagala listo vladne koalicije Združena Srbija, zbrano okoli Srbske napredne stranke (SNS) nekdanjega predsednika države Aleksandra Vučića. Študentje so pozvali državljane na shod na kampusu novosadske univerze. Množica ljudi se je zbrala tudi na enem glavnih trgov v Kraljevu in na beograjskem trgu Slavija, kjer bodo do polnoči vrteli glasbo, politični govori pa niso predvideni, poročajo srbski portali N1, Danas in 021.

Radiotelevizija Vojvodine je medtem današnja televizijska poročila ob 17. uri začela z opravičilom gledalcem, ki je sledilo posnetkom proslavljanja volilnih rezultatov. »Javni servis že vrsto let ni izpolnjeval svoje funkcije. Molčal je, zamižal na eno oko, podajal enostranske informacije, poročal nekritično, ni postavljal pravih vprašanj ali pa sploh nobenih. In za to gledalcem dolgujemo opravičilo,« je prebral voditelj Goran Eror. Dodal je, da so se nekateri zaposleni na televiziji vseeno borili za to, da bi novinarji in uredniki delali svobodno in v skladu z etičnimi načeli.

Med oddajanjem v živo so se sporekli z odgovornim urednikom

Skupina ljudi je medtem danes vdrla na sedež srbskega tabloida Informer v Beogradu, ki je znan po politični pristranskosti v korist Vučićeve stranke SNS ter po senzacionalističnem poročanju, ki je v zadnjih letih povzročilo več škandalov v Srbiji in tudi v tujini. Del skupine je bila tudi Dijana Hrka, mati ene od 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je pred dvema letoma sprožilo študentske proteste in naposled privedlo do nedeljskega političnega pretresa v Srbiji. Po vdoru v stavbo so se v televizijskem studiu med oddajanjem v živo sporekli z odgovornim urednikom Draganom Vučićevićem zaradi poročanja Informerja in ga pozivali, naj se opraviči državljanom Srbije. Vučićević se je nato skupaj z več drugimi zaposlenimi umaknil iz studia, skupina pa je zapustila prostore.