  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DAJATVE

Časa za ugodne nakupe je vse manj: naročila iz spletnih strani Temu, Shein in AliExpress bodo z julijem nepojmljivo dražja

Pred časom smo poročali, da Evropska unija pripravlja nove dajatve za milijarde poceni paketov, ki v Evropo vsak dan prihajajo prek ultra poceni spletnih trgovin. Kupci že hitijo z zadnjimi naročili, da bi se izognili dodatnim stroškom ...
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
G. P.
 11. 6. 2026 | 18:28
1:47
A+A-

Po trenutno potrjenih načrtih bo od 1. julija 2026 za manjše pošiljke iz držav zunaj EU uvedena nova carinska dajatev v višini treh evrov. Posebnost novega sistema je, da se znesek ne bo nujno obračunal le enkrat na paket, temveč za vsak posamezen tip izdelka oziroma carinsko kategorijo izdelkov v pošiljki. To pomeni, da bi lahko recimo paket s skodelico za kavo, poceni nakitom in ovitkom za telefon stal celih 9 evrov več že samo zaradi te dajatve, čeprav je skupna vrednost paketa morda celo nižja od tega zneska.

image_alt
EU uvaja carino za nakupovanje prek azijskih platform! Poceni paketom šteti dnevi

Če bo torej kupec danes naročil več različnih izdelkov, pošiljka pa bo v Slovenijo prispela šele po 1. juliju 2026, ga pričakujejo dodatni stroški. Prav zaradi tega številni evropski mediji namigujejo, da se iztekajo zadnji dnevi za naročanje po dosedanjih pravilih.

Tudi oblačila ne bodo več tako poceni. FOTO: Reuters
Tudi oblačila ne bodo več tako poceni. FOTO: Reuters

Evropska unija ukrep utemeljuje z naraščajočim številom poceni paketov iz tretjih držav. Samo leta 2024 je v EU prispelo približno 4,6 milijarde pošiljk z vrednostjo pod 150 evrov, več kot 90 odstotkov pa jih je prišlo iz Kitajske. Bruselj meni, da sedanji sistem ustvarja nelojalno konkurenco evropskim trgovcem, hkrati pa otežuje nadzor nad varnostjo izdelkov in predvsem -  pobiranjem dajatev. Kako bo nadzor sicer potekal v praksi, še ni znano.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Temudajatvecarina3 evre
ZADNJE NOVICE
19:12
Bulvar  |  Tuji trači
STRAN OD VSEGA

Zvezdnica priljubljenih serij razkrila, čemu se že 40 let izogiba

Priznala je, da z ljudmi iz sveta zabavne industrije nima stikov.
11. 6. 2026 | 19:12
18:49
Novice  |  Slovenija
KOMENDA

Janša po ogledu strašnega razdejanja v Komendi: »Kar je v naši moči, bomo naredili, da bodo postopki čim krajši ...«

Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem.
11. 6. 2026 | 18:49
18:28
Novice  |  Svet
DAJATVE

Časa za ugodne nakupe je vse manj: naročila iz spletnih strani Temu, Shein in AliExpress bodo z julijem nepojmljivo dražja

Pred časom smo poročali, da Evropska unija pripravlja nove dajatve za milijarde poceni paketov, ki v Evropo vsak dan prihajajo prek ultra poceni spletnih trgovin. Kupci že hitijo z zadnjimi naročili, da bi se izognili dodatnim stroškom ...
11. 6. 2026 | 18:28
18:12
Novice  |  Svet
VELIKE SPREMEMBE

Konec enkratne uporabe v EU! Tole bo kmalu izginilo iz hotelov in trgovin

Restavracije, bari in hoteli ne bodo več smeli uporabljati plastičnih krožnikov ali kozarcev za enkratno uporabo.
11. 6. 2026 | 18:12
18:00
Lifestyle  |  Stil
PREDIGRA

Tako nogomet vpliva na intimo

Navijači priznavajo, da se zmaga reprezentance pogosto konča tudi z zmago v spalnici.
11. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Poglejte azijsko restavracijo v Ljubljani, ki je brez rdečih lampijonov

Nova azijska restavracija v središču Ljubljane navdušuje s sodobnim interierjem, toplimi materiali in subtilnimi azijskimi detajli.
Aleksandra Zorko11. 6. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 07:48
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
10. 6. 2026 | 07:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Nov način uporabe polnilnic: priložnost za lastnike

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki