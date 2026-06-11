Časa za ugodne nakupe je vse manj: naročila iz spletnih strani Temu, Shein in AliExpress bodo z julijem nepojmljivo dražja

Po trenutno potrjenih načrtih bo od 1. julija 2026 za manjše pošiljke iz držav zunaj EU uvedena nova carinska dajatev v višini treh evrov. Posebnost novega sistema je, da se znesek ne bo nujno obračunal le enkrat na paket, temveč za vsak posamezen tip izdelka oziroma carinsko kategorijo izdelkov v pošiljki. To pomeni, da bi lahko recimo paket s skodelico za kavo, poceni nakitom in ovitkom za telefon stal celih 9 evrov več že samo zaradi te dajatve, čeprav je skupna vrednost paketa morda celo nižja od tega zneska.

Če bo torej kupec danes naročil več različnih izdelkov, pošiljka pa bo v Slovenijo prispela šele po 1. juliju 2026, ga pričakujejo dodatni stroški. Prav zaradi tega številni evropski mediji namigujejo, da se iztekajo zadnji dnevi za naročanje po dosedanjih pravilih.

Tudi oblačila ne bodo več tako poceni. FOTO: Reuters

Evropska unija ukrep utemeljuje z naraščajočim številom poceni paketov iz tretjih držav. Samo leta 2024 je v EU prispelo približno 4,6 milijarde pošiljk z vrednostjo pod 150 evrov, več kot 90 odstotkov pa jih je prišlo iz Kitajske. Bruselj meni, da sedanji sistem ustvarja nelojalno konkurenco evropskim trgovcem, hkrati pa otežuje nadzor nad varnostjo izdelkov in predvsem - pobiranjem dajatev. Kako bo nadzor sicer potekal v praksi, še ni znano.