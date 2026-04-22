Ameriška zvezna država Florida je v torek napovedala kazensko preiskavo zaradi domnevne vloge umetne inteligence v lanskem strelskem napadu na Floridski državni univerzi (FSU), v katerem sta umrla dva človeka, poroča AFP. Za preiskavo so se odločili po pregledu komunikacije med klepetalnim robotom ChatGPT in osumljenim strelcem. »Če bi bil ChatGPT oseba, bi bil že obtožen umora,« je v torek na novinarski konferenci dejal državni generalni tožilec James Uthmeier. Zakonodaja Floride namreč dopušča, da se vsakogar, ki pomaga ali svetuje nekomu pri storitvi kaznivega dejanja, obravnava kot pomočnika in napeljevalca, ki nosi enako odgovornost kot storilec. V izmenjavi sporočil s ChatGPT podjetja OpenAI je osumljeni strelec iskal nasvet, kakšno vrsto pištole in streliva naj uporabi ter kje in kdaj bo na FSU veliko ljudi.

»Lanski množični strelski napad na FSU je bila tragedija, vendar ChatGPT ni odgovoren za ta grozljivi zločin. ChatGPT je na vprašanja podal zgolj dejanske odgovore z informacijami, ki so na splošno dostopne v javnih virih na internetu, in ni v ničemer spodbujal ali promoviral nezakonitih ali škodljivih dejavnosti,« je za AFP izjavil predstavnik OpenAI. Povedal je še, da je podjetje nemudoma identificiralo račun ChatGPT, ki je bil povezan z osumljenim strelcem, ter ga posredovalo policiji. Strelski napad, za katerega je obtožen sin lokalne namestnice šerifa, je zahteval dve življenji, šest je bilo ranjenih. Množični strelski napadi so v ZDA pogosti zaradi razširjenosti orožja, ki je praviloma zakonito. Republikanske države, kot je Florida, ne nameravajo posegati v pravico do orožja niti preganjati proizvajalcev ali prodajalcev, Uthmeier pa je zdaj našel novega krivca, četudi bo odgovornost umetne inteligence izjemno težko dokazati. Množični strelski napadi so bili namreč pogosti že davno pred pojavom umetne inteligence.