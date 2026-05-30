ISTRA

Če greste te dni na Hrvaško, pozor! Morje je preplavila ta nevarna žival

Kompasne meduze lahko povzročijo bolečino, opekline, rdečico ter oteklino.
Kompasna meduza FOTO: Imagebroker/firn Getty Images/imagebroker Rf
M. J.
 30. 5. 2026 | 20:48
Marsikdo iz Slovenije je v teh toplih dneh obiskal Istro, še več pa jih bo to storilo v prihodnjih tednih. Če se boste tudi vi v kratkem odravili v Istro na morje, je dobro biti pazljiv v vodi. Portal dnevnik.hr namreč poroča, da je tamkajšnjo morje polno kompasnih meduz, ki nam lahko ob dotiku povzročijo bolečino, opekline, rdečico ter oteklino. Po njihovih informacijah so jih nekateri kopalci kar sami dali na obalo, a pri tem lahko hitro pride do tega, da nas njihove lovke poškodujejo, zato se je temu bolje izogniti.

Po besedah Milene Mičić iz Aquariuma Pua se meduze pojavljajo v ciklih. Po njenih besedah trenutna situacija, ko je tako veliko meduz, ne bi smela trajati dolgo. Pričakuje se, da se bodo do glavne turistične sezone povlekle nazaj zaradi zaključka življenjskega cikla. »Mislim, da se nam ni treba bati, da bodo ostale. Odšle bodo v kakšnih dveh tednih. Mislim, da kompasnih meduz ne bo več,« je povedala.

Pojavile so se rebrače v večjem številu

Ni pa to edina morska žival, ki se je v teh dneh pojavila zelo obsežno na Hrvaškem. Po pisanju omenjenega portala so se pojavile tudi večje skupine rib rebrač. Kot so zapisali, gre za invazivno vrsto, ki je z balastnimi vodami prišla v hrvaško morje in tam našla idealne razmere za življenje in razmnoževanje. Za ljudi te ribe sicer niso nevarne, a kot so dodali, povzročajo težave v morskem ekosistemu.

Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
