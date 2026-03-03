Če nimate za drago meso, jejte jetra, svetuje minister za zdravje

Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy ml. je na teksaškem prehrambno-političnem zborovanju z naslovom Jejte zdravo hrano rojakom, za katere je govedina predraga, priporočil, naj uživajo cenejše meso, na primer jetra. »V trgovinah z živili je veliko dobre hrane, ki se zavrže. Večina mesa je zelo poceni. Če kupite porterhouse steak, vas bo to stalo veliko. Lahko pa kupite jetra ali cenejše kose govejega zrezka, ki so zelo dostopni,« je v Austinu povedal Kennedy.

Demokrati menijo, da jim bo Trumpova vlada s takimi izjavami zagotovila zmago.

Priporočilo je razburilo demokratske politike, ki menijo, da je to še en spodrsljaj predstavnika vlade Donalda Trumpa, ki da jim bo novembra na kongresnih volitvah zagotovil zmago. Demokratski kongresnik Ted Lieu (D-CA) je na omrežju X Belo hišo pozval, naj pred volitvami pošlje Kennedyja v vsako tako imenovano nihajoče volilno okrožje, kjer bo volivcem razložil, da se lahko z visoko inflacijo spopadejo tako, da bodo jedli jetra ali cenejše kose mesa.

Da naj reveži jedo potico, če nimajo za kruh, naj bi izjavila Marija Antoaneta. FOTO: Promo

Takšni nasveti oblasti v času draginje imajo v zgodovini slab sloves. Najbolj znan primer sega v 18. stoletje in je povezan s francosko kraljico, ki naj bi ob novici, da pariški reveži nimajo kruha, odvrnila, naj jedo potico. Čeprav zgodovinarji opozarjajo, da kraljica tega ni izrekla, ampak da naj bi ji izjavo položili v usta njeni nasprotniki, je postala simbol popolne odtujenosti elite od vsakdanjega življenja ljudi. Fraza je preživela stoletja prav zato, ker je ujela bistvo družbene jeze: oblast, ki lakoto razlaga kot vprašanje napačne izbire hrane. Podobni zdrsi se pojavljajo tudi v novejši zgodovini. Leta 2008, v času finančne krize, je ameriška republikanska političarka svetovala, naj si prebivalci za božič namesto daril preprosto podarijo »več domače ustvarjalnosti«. Med pandemijo covida so nekateri ministri po Evropi ljudi, ki so ostali brez prihodkov, mirili s priporočili o varčnem kuhanju in sezonski zelenjavi.