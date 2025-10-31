  • Delo d.o.o.
PAZLJIVO

Če od jutri tega na Hrvaškem ne boste storili, vas lahko čaka kazen

Lahko ste ob 30 evrov, lahko pa tudi ob kar nekaj sto evrov.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
A. Ka.
 31. 10. 2025 | 19:48
 31. 10. 2025 | 19:55
1:20
Če se v teh dneh odpravljate na Hrvaško, pozor. Po poročanju portala net.hr, ki se v članku sklicuje na informacije združenja HAK, morajo imeti vozniki na Hrvaškem od 1. novembra do 31. marca podnevi prižgane luči, v nasprotnem primeru jih lahko doleti kazen v višini 30 evrov. Kmalu bo obvezna tudi zimska oprema.

Kazni lahko zelo visoke

Po pisanju omenjenega portala morajo imeti vsi vozniki na Hrvaškem od 15. novembra do 15. aprila zimsko opremo na določenih cestah (izjema so le vojaki), v nasprotnem primeru lahko dobijo kazen v višini 130 evrov. To pomeni, da morajo imeti pripravljene verige, osebna vozila s težo do 3,5 tone pa morajo imeti zimske pnevmatike oziroma letne z minimalno 4 mm profila.

Kazni pa so lahko za voznike še višje. Portal net.hr omenja, da lahko te znašajo tudi od 390 do 920 evrov, če policija vozniku prepove nadaljnjo vožnjo zaradi manka zimske opreme, a jo ta vseeno nadaljuje. V tem primeru lahko ostane tudi brez vozniškega dovoljenja, še piše portal.

prometHrvaškapolicijakazenSlovenija
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
