Če od jutri tega na Hrvaškem ne boste storili, vas lahko čaka kazen

Če se v teh dneh odpravljate na Hrvaško, pozor. Po poročanju portala net.hr, ki se v članku sklicuje na informacije združenja HAK, morajo imeti vozniki na Hrvaškem od 1. novembra do 31. marca podnevi prižgane luči, v nasprotnem primeru jih lahko doleti kazen v višini 30 evrov. Kmalu bo obvezna tudi zimska oprema.

Kazni lahko zelo visoke

Po pisanju omenjenega portala morajo imeti vsi vozniki na Hrvaškem od 15. novembra do 15. aprila zimsko opremo na določenih cestah (izjema so le vojaki), v nasprotnem primeru lahko dobijo kazen v višini 130 evrov. To pomeni, da morajo imeti pripravljene verige, osebna vozila s težo do 3,5 tone pa morajo imeti zimske pnevmatike oziroma letne z minimalno 4 mm profila.

Kazni pa so lahko za voznike še višje. Portal net.hr omenja, da lahko te znašajo tudi od 390 do 920 evrov, če policija vozniku prepove nadaljnjo vožnjo zaradi manka zimske opreme, a jo ta vseeno nadaljuje. V tem primeru lahko ostane tudi brez vozniškega dovoljenja, še piše portal.