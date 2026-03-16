IZPAD ELEKTRIKE

Celotna država brez elektrike: oblast krivi ameriško energetsko blokado

Po navedbah oblasti je brez elektrike ostalo skoraj 11 milijonov prebivalcev, vlada pa preiskuje vzroke za zlom nacionalnega električnega omrežja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, K. G.
 16. 3. 2026 | 21:04
2:03
A+A-

Kubanski državni uradniki so danes poročali o izpadu električne energije po celotnem otoku z 11 milijoni prebivalcev. Kuba za svoje težave krivi energetsko blokado ZDA, potem ko je predsednik Donald Trump januarja zagrozil z uvedbo carin za vsako državo, ki ji prodaja ali dobavlja nafto, poroča televizija CBS. Ministrstvo za energetiko in rudarstvo je naznanilo popolno prekinitev delovanja električnega omrežja v državi in napovedalo preiskavo. Uradniki so izvajali protokole za ponovno vzpostavitev omrežja, je navedeno v objavi.

Predsednik Kube Miguel Diaz-Canel je v petek dejal, da država že več kot tri mesece ni prejela pošiljk nafte in da deluje na sončno energijo, zemeljski plin in termoelektrarne. Pred več kot tednom dni je obsežen izpad električne energije prizadel zahodni del otoka, zaradi česar so milijoni ljudi ostali brez elektrike. Pred letom dni je Kuba doživela obsežen izpad električne energije na zahodnem delu otoka.

Kuba je bila v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, kot so Mehika, Rusija in Venezuela. Vendar so bile ključne dobave nafte iz Venezuele prekinjene, potem ko so ZDA v začetku januarja napadle to južnoameriško državo in aretirale njenega takratnega predsednika Nicolasa Madura. Čeprav Kuba proizvede 40 odstotkov svoje nafte in sama proizvaja električno energijo, to ne zadostuje za pokrivanje potreb in izbruhnili so protesti. Prekinitve oskrbe z električno energijo so že v letih 2021, 2022 in 2024 sprožile protivladne demonstracije. V petek je Diaz-Canel potrdil, da Kuba vodi pogovore z ameriško vlado, saj se težave še naprej zaostrujejo, poroča CBS.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
21:22
Novice  |  Svet
JEDRSKA MOČ

Nemški strokovnjak svari: Rusija proti Evropi usmerja več kot 1500 jedrskih bojnih glav

Francija in Združeno kraljestvo skupaj razpolagata z nekoliko manj kot 400 jedrskimi bojnimi glavami, ki so namenjene predvsem obrambi teh dveh držav.
16. 3. 2026 | 21:22
21:04
Novice  |  Svet
IZPAD ELEKTRIKE

Celotna država brez elektrike: oblast krivi ameriško energetsko blokado

Po navedbah oblasti je brez elektrike ostalo skoraj 11 milijonov prebivalcev, vlada pa preiskuje vzroke za zlom nacionalnega električnega omrežja.
16. 3. 2026 | 21:04
20:47
Novice  |  Nedeljske novice
POMLAD

V boksarski ring zaradi Aleksandre

Dejan Dogaja predstavlja novo energično pesem.
Roman Turnšek16. 3. 2026 | 20:47
20:29
Novice  |  Slovenija
ISKANI KADER

Na slovenskih avtobusih vse več voznikov s Filipinov: za potnike se učijo tudi slovenščine

Arrivini vozniki s Filipinov se učijo slovenščine. Ena zgodba s ceste je še posebej ganila potnike.
Nina Čakarić16. 3. 2026 | 20:29
20:03
Bulvar  |  Domači trači
V SLOVO

Miran Rudan žaluje: »Še vedno se zdi, kot da boš vsak trenutek prišel skozi vrata«

Glasbenik je izgubil zvestega prijatelja Arija.
16. 3. 2026 | 20:03
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 17. do 23. marca: Energije ljubezni, priložnosti in preizkušenj

Pred nami je teden živahnih družabnih stikov, ljubezenskih iskric in novih priložnosti, a tudi preizkušenj zbranosti, odgovornosti in čustvene zrelosti.
16. 3. 2026 | 20:00

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
