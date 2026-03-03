Cene letalskih vozovnic v višave! Številne povezave povsem razprodane

Vojna na Bližnjem vzhodu je povzročila številne motnje v ladijskem in letalskem prometu. Letalske družbe so odpovedale več kot 2000 poletov, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju. Cene letalskih vozovnic med Azijo in Evropo so naglo porasle po zaprtju ključnih bližnjevzhodnih vozlišč zaradi vojne ZDA in Izraela proti Iranu, na številnih linijah pa so vozovnice razprodane več dni vnaprej.

Dubaj in druga velika zalivska vozlišča so četrti dan zapored zaprti, kar je zmanjšalo zmogljivosti na linijah med Avstralijo in Evropo.

Daljši poleti in višji stroški za gorivo

Potniki se preusmerjajo prek Kitajske, Singapurja in Severne Amerike, nadomestne poti pa podaljšujejo polete in povečujejo stroške goriva.

Letalske družbe zunaj prizadete regije, kot so Cathay Pacific, Singapore Airlines in Turkish Airlines, imajo tako velik porast povpraševanja.

Poleti proti Londonu so tako večinoma razprodani ali pa jih ponujajo po občutno višjih cenah, podobno je tudi pri kitajskih in drugih azijskih prevoznikih.