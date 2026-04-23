Černobil skoraj štiri desetletja po jedrski katastrofi: tako je videti danes (FOTO)

Skoraj štiri desetletja po jedrski nesreči v Černobilu območje ostaja za človeka trajno nevarno, poroča hrvaški Dnevnik. Eksplozija 26. aprila 1986 je povzročila najhujšo jedrsko katastrofo v zgodovini, katere posledice so segle daleč prek meja takratne Sovjetske zveze. Radioaktivni oblak je zajel velik del Evrope, množične evakuacije pa so za vedno spremenile življenje več deset tisoč ljudi.

Kljub temu se je prav na tem območju razvil eden najbolj presenetljivih primerov naravne obnove. Izključitvena cona, večja od Luksemburga, danes predstavlja edinstven ekosistem, v katerem se je narava v odsotnosti človeka hitro in učinkovito regenerirala. Na območje so se vrnile številne živalske vrste, med njimi volkovi, rjavi medvedi, risi, losi in jeleni, kar kaže na ponovno vzpostavitev stabilnih prehranskih verig.

Posebno mesto v tem okolju imajo Przewalski divji konji, ena redkih preostalih pravih divjih konjskih vrst na svetu. Izvirajo iz Mongolije in so bili leta 1969 v naravi razglašeni za izumrle. Njihovo preživetje je omogočila vzreja v ujetništvu, leta 1998 pa so jih kot del eksperimentalnega programa naselili v černobilsko cono. Danes njihova globalna populacija šteje približno 3000 konj, populacija v Ukrajini pa velja za enega najuspešnejših primerov ponovne naselitve vrste v naravno okolje.

Ti konji se od domačih razlikujejo tudi genetsko, saj imajo 33 parov kromosomov, kar dodatno potrjuje njihov poseben evolucijski položaj. Kljub temu da so prvotno prilagojeni odprtim stepam, so se izkazali za izjemno prilagodljive in uspešno živijo tudi v delno gozdnatem okolju černobilske regije. Opazovanja kažejo, da uporabljajo zapuščene objekte kot zavetje pred vremenskimi vplivi in insekti, kar ponazarja njihovo vedenjsko prilagodljivost.

Okrevanje narave in sodobni izzivi

Odsotnost človeka je omogočila, da so številni deli območja začeli spominjati na evropske pokrajine izpred stoletij. Gozdovi so prerasli ceste, vegetacija je zavzela zapuščene stavbe, narava pa postopoma briše sledi nekdanje industrijske in urbane rabe prostora. Procesi obnove potekajo presenetljivo hitro, kar potrjuje visoko regenerativno sposobnost naravnih sistemov.

Kljub temu okolje ni brez posledic dolgotrajne izpostavljenosti sevanju. Raziskave kažejo na subtilne biološke spremembe pri nekaterih vrstah, na primer spremembe v pigmentaciji pri dvoživkah ter pogostejše očesne okvare pri pticah na območjih z višjo stopnjo kontaminacije. Do danes pa ni bilo zaznati množičnega izumiranja, kar kaže na relativno stabilnost ekosistema.

V zadnjih letih se območje sooča tudi z novimi pritiski. Med rusko invazijo leta 2022 je černobilska cona ponovno postala prizorišče vojaških dejavnosti. Posegi v prostor, poškodovana infrastruktura in povečano tveganje gozdnih požarov predstavljajo dodatno breme za okolje. Požari so še posebej problematični, saj lahko ponovno sprostijo radioaktivne delce v ozračje.

Danes izključitvena cona ni zgolj zatočišče divjih živali, temveč tudi strogo nadzorovan prostor z vojaško prisotnostjo. Kljub temu ostaja eden najbolj edinstvenih primerov naravne regeneracije na svetu – prostor, kjer se v odsotnosti človeka razkriva izjemna sposobnost narave, da ponovno vzpostavi ravnovesje tudi po najhujših okoljskih katastrofah.