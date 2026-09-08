Cestninske rampe na Hrvaškem bi morale izginiti 1. marca, zdaj se je vse zapletlo

Hrvaška naj bi 1. marca 2027 naredila velik korak in na avtocestah odpravila klasične cestninske postaje z zapornicami. Vozniki naj bi po novem skozi cestninske točke vozili brez ustavljanja, tudi s hitrostjo do 130 kilometrov na uro. Toda zdaj se je projekt zapletel in vse bolj je vprašljivo, ali bo novi sistem do takrat res pripravljen.

Kot poroča Jutarnji list, je izvedba novega elektronskega sistema cestninjenja Crolibertas, vrednega 160,5 milijona evrov, naletela na resno oviro. Hrvaška državna komisija za nadzor postopkov javnega naročanja je konec julija razveljavila odločitev Hrvatskih autocest (HAC) o izboru izvajalca za izdelavo prodajnega spletnega portala in mobilne aplikacije.

Zaplet je nastal po pritožbi podjetja Abysalto. Izbrani strokovnjaki namreč formalno niso izpolnjevali pogojev iz razpisne dokumentacije. Čeprav imajo večletne izkušnje s programiranjem, so diplomirali na Fakulteti za organizacijo in informatiko ter na naravoslovno-matematični fakulteti. Ti ustanovi sta akreditirani na področju družboslovnih oziroma naravoslovnih znanosti, razpis pa je izrecno zahteval strokovnjake s področja tehničnih znanosti.

Prav ta formalna podrobnost je zdaj povzročila zamudo pri enem ključnih delov novega sistema.

HAC se morajo odločiti, kako naprej. Ena možnost je razveljavitev razpisa in neposredno dogovarjanje z izvajalcem, druga pa izbira ene od preostalih, vendar dražjih ponudb.

Časa je vse manj. Izdelava aplikacije naj bi trajala šest mesecev, slovaški izvajalec SkyToll pa želi, da bi bil celoten sistem pripravljen že januarja, saj ga morajo pred uvedbo še preizkusiti.

Po neuradnih navedbah iz HAC rok 1. marca 2027 zato ni več povsem zagotovljen. Zamuda pri aplikaciji zavira tudi začetek obveščevalne kampanje za voznike. Pri HAC naj bi sicer poudarjali, da je najpomembneje, da novi sistem v celoti začne delovati še pred začetkom naslednje turistične sezone.

Dela na terenu se medtem nadaljujejo. Od načrtovanih 213 cestninskih portalov so jih do zdaj postavili 99, opremljenih in dobavljenih pa je tudi 74 vozil za mobilni nadzor.

Kako naj bi cestninjenje po novem sploh delovalo?

Novi sistem bo omogočal vožnjo po avtocestah brez ustavljanja pred zapornicami. Temeljil bo na dveh načinih prepoznavanja vozil: napravah ENC in samodejnem prepoznavanju registrskih tablic s kamerami.

Klasičnih cestninskih postaj z zapornicami tako po načrtih ne bo več. Vozniki bodo lahko cestninske točke prevozili brez ustavljanja, sistem pa bo sam zaznal vozilo in obračunal cestnino.