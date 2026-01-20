  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBLETNICA

Četrt stoletja wikipedije

Spletno enciklopedijo je oblikovalo razpravljanje o nevtralnosti, strokovnosti in prihodnosti skupnega znanja.
Spletna enciklopedija wikipedija praznuje 25 let. FOTO: wikipedia.org

Spletna enciklopedija wikipedija praznuje 25 let. FOTO: wikipedia.org

Soustanovitelj wikipedije Jimmy Wales je prepričan, da je mogoče globalno skupno dobro znanja zgraditi skupinsko. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Soustanovitelj wikipedije Jimmy Wales je prepričan, da je mogoče globalno skupno dobro znanja zgraditi skupinsko. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

»Nevtralnost je popolnoma mogoča,« pravi Larry Sanger, soustanovitelj wikipedije. FOTO: Web3 Working Group/Wikimedia Commons, CC BY 3.0

»Nevtralnost je popolnoma mogoča,« pravi Larry Sanger, soustanovitelj wikipedije. FOTO: Web3 Working Group/Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Lani se je pojavila grokipedija, z umetno inteligenco ustvarjena enciklopedija, zgrajena na velikem jezikovnem modelu grok. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Lani se je pojavila grokipedija, z umetno inteligenco ustvarjena enciklopedija, zgrajena na velikem jezikovnem modelu grok. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Spletna enciklopedija wikipedija praznuje 25 let. FOTO: wikipedia.org
Soustanovitelj wikipedije Jimmy Wales je prepričan, da je mogoče globalno skupno dobro znanja zgraditi skupinsko. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
»Nevtralnost je popolnoma mogoča,« pravi Larry Sanger, soustanovitelj wikipedije. FOTO: Web3 Working Group/Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Lani se je pojavila grokipedija, z umetno inteligenco ustvarjena enciklopedija, zgrajena na velikem jezikovnem modelu grok. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Staš Ivanc
 20. 1. 2026 | 19:43
A+A-

Spletna enciklopedija wikipedija, ki je na internetu zaživela 15. januarja 2001, je bila plod zamisli dveh mož: Jimmyja Walesa, internetnega podjetnika z libertarskimi nagnjenji, in Larryja Sangerja, filozofa, ki je postal njen prvi glavni urednik. Njuno sodelovanje je trajalo le dobro leto – toda napetost med njunima vizijama še danes oblikuje projekt. Wales si je wikipedijo že vse od začetka zamišljal kot radikalno odprt projekt: prostor, kamor bi »vsak posameznik na planetu« lahko prispeval in imel brezplačen dostop do »vsote vsega človeškega znanja«, Sanger pa je bil skeptičen, da bi takšna odprtost sploh lahko zagotovila nevtralnost – in to razhajanje je zaznamovalo zgodbo wikipedije.

Od knjižnice do skupnosti

Pred wikipedijo je dostop do znanja pomenil brskanje po klasičnih knjižnicah in skrbno izbranih priročnih delih, pri čemer so strokovnjaki in ustanove delovali kot vratarji »uradnih« informacij. Wikipedija je to obrnila na glavo. Ustvarila je obsežno, skupinsko urejano platformo, kjer je lahko vsak z internetno povezavo napisal ali popravil članek, s čimer je prešla od centralizirane strokovne avtoritete znanja k bolj decentraliziranemu, na skupnosti temelječemu modelu, ki pa še vedno navaja vire, ki so jih pripravili strokovnjaki. Rast, ki je sledila, je zdaj internetna legenda. Leta 2002 je imela angleška wikipedija okoli 25.000 vnosov; leta 2006 je presegla milijon. Danes jih ima več kot sedem milijonov; slovenska izdaja ima nekaj čez 257.000 vnosov, trenutno pa obstaja 342 aktivnih izdaj wikipedije s prispevki več sto tisoč prostovoljnih urednikov. Na wikipediji nihče ne »poseduje« članka in vsi prispevki morajo slediti temeljnim načelom nevtralnosti, preverljivosti in zanašanja na preverjene vire. Uredniki razpravljajo o spremembah na »pogovornih straneh« in dosegajo soglasje. V resnih primerih so spori predani arbitražnemu odboru, ki ga vodi skupnost.

Ideal nepristranskosti in nevtralnosti

Ta model odraža Walesovo prepričanje, da je mogoče globalno skupno dobro znanja zgraditi skupinsko. »Wikipedija ni zelo prijetno mesto za skrajneže,« je leta 2025 povedal za britanski Guardian. »Če želite razglabljati in biti izjemno pristranski, potem izvolite, napišite svoj blog.« Za Walesa nevtralnost izhaja iz utemeljitve člankov na dejstvih: »Vnos o Hitlerju ne potrebuje razglabljanja proti Hitlerju. Preprosto zapišeš, kaj je storil, in že to je obsodba.« Sanger, ki je sestavil zgodnje smernice wikipedije o nevtralnosti, že dolgo trdi, da odprtost sama po sebi ne more preprečiti pristranskosti; tisti, ki pišejo članke, bi morali biti v idealnih razmerah strokovnjaki s svojega področja. »Nevtralnost je popolnoma mogoča,« je povedal za nemško radiotelevizijsko mrežo Deutsche Welle in dodal, da je zlati standard, da »ne moreš ugotoviti, kaj oseba misli o katerem koli spornem vprašanju«. »In ne vidim, kako bi bilo za projekt, kot je wikipedija, sploh mogoče, da bi se približal nevtralnosti brez sodelovanja strokovnjakov, ki so sami zavezani nevtralnosti,« je dejal Sanger. Vsaka jezikovna izdaja wikipedije je ustvarjena posebej in ima svojo skupnost urednikov. To pomeni, da članek, ki obstaja v hindijščini, morda nikoli ne bo napisan v angleščini, in obratno. Orodja, kot je wikidelta, pomagajo prikazati te vrzeli z označevanjem tem, ki se pojavljajo le v enem jeziku.

To je pomembno, ker wikipedija zdaj napaja številna digitalna orodja, ki jih ljudje uporabljajo vsak dan. Veliki računalniški jezikovni modeli (kot so klepetalni roboti) se učijo iz njene vsebine, umetno ustvarjeno besedilo in prevodi pa se vračajo v manjše wikipedije. Grenlandska izdaja wikipedije je pokazala, kako krhka je lahko ta zanka: ko je bila leta 2025 preplavljena z vsebino umetne inteligence, polno napak – kar so nekateri označili za »spiralo propada« –, je njen edini urednik zahteval zaprtje strani zaradi velikega »tveganja za grenlandski jezik«.

Novi izzivalci?

Leta 2025 je družba Elona Muska xAI predstavila grokipedijo, z umetno inteligenco ustvarjeno enciklopedijo, zgrajeno na velikem jezikovnem modelu grok. Debitirala je s skoraj 885.000 članki in se predstavila kot »resnična in neodvisna alternativa« wikipediji. Nekateri vnosi so v celoti ustvarjeni z grokom, drugi so vzeti z wikipedije – včasih nekoliko urejeni, drugič pa prepisani skoraj dobesedno. Sanger to dojema kot pomemben premik. »Prvič v zgodovini lahko dejansko govoriš z velikim jezikovnim modelom in ta se bo hitro obrnil in uredil članek v enciklopediji,« je povedal za Deutsche Welle. »Urejanja ne predložiš človeku. Predložiš ga stroju, ki ga nadzoruje korporacija,« kar prinese hitrejše odgovore. Sanger verjame, da bi grokipedija sčasoma lahko presegla projekt, ki ga je nekoč pomagal ustvariti: »Obstaja zelo velika možnost, da bo grokipedija po določenem času boljša enciklopedija kot wikipedija.« Po drugi strani pa je Jimmy Wales v intervjuju za britansko tiskovno agencijo Reuters konec leta 2025 izrazil dvom, da bi veliki jezikovni modeli lahko ustvarjali enciklopedično vsebino: »Ni še jasno, ali gre za pomembne ali smiselne tekmece,« je dejal, a dodal, da bi morale korporacije, ki jih upravljajo, plačevati licenčnino za uporabo wikipedije. 

Soustanovitelj wikipedije Jimmy Wales je prepričan, da je mogoče globalno skupno dobro znanja zgraditi skupinsko. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
Soustanovitelj wikipedije Jimmy Wales je prepričan, da je mogoče globalno skupno dobro znanja zgraditi skupinsko. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

»Nevtralnost je popolnoma mogoča,« pravi Larry Sanger, soustanovitelj wikipedije. FOTO: Web3 Working Group/Wikimedia Commons, CC BY 3.0
»Nevtralnost je popolnoma mogoča,« pravi Larry Sanger, soustanovitelj wikipedije. FOTO: Web3 Working Group/Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Lani se je pojavila grokipedija, z umetno inteligenco ustvarjena enciklopedija, zgrajena na velikem jezikovnem modelu grok. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Lani se je pojavila grokipedija, z umetno inteligenco ustvarjena enciklopedija, zgrajena na velikem jezikovnem modelu grok. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Več iz teme

WikipediaobletnicaGrokspletgrokipedija
ZADNJE NOVICE
20:18
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKI STALEŽ

Kljub nefunkcionalni desni strani telesa ga je ZZZS poslal delat: »S pomočjo leve roke lahko dela z desno«

Po hudi delovni nesreči in dolgotrajni rehabilitaciji so pristojne institucije presodile, da je 30-letni Aleksander kljub težkim in trajnim posledicam sposoben za delo.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 20:18
20:00
Lifestyle  |  Stil
PARTNERSTVO

Zakaj nas starejše ženske z mlajšimi partnerji še vedno tako zelo motijo

Razmerja, v katerih je ženska starejša od partnerja, nastavljajo ogledalo družbi.
Danaja Lorenčič20. 1. 2026 | 20:00
19:53
Bulvar  |  Domači trači
ZABAVNA PRIGODA

Ste vedeli, zakaj junaka Miho Deželaka kličejo tudi »Lassie se vrača«? (VIDEO)

Anekdota iz radijske zgodovine priljubljenega voditelja Mihe Deželaka.
20. 1. 2026 | 19:53
19:43
Novice  |  Svet
OBLETNICA

Četrt stoletja wikipedije

Spletno enciklopedijo je oblikovalo razpravljanje o nevtralnosti, strokovnosti in prihodnosti skupnega znanja.
Staš Ivanc20. 1. 2026 | 19:43
19:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽELEZNIŠKA NESREČA

Španija žaluje, našli 42. žrtev železniške nesreče

V Španiji se je danes začelo tudi tridnevno žalovanje za žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013, ki se je zgodila v nedeljo zvečer.
20. 1. 2026 | 19:21
19:03
Novice  |  Slovenija
MORALNI GREH, A ZAKON JE JASEN

Slovenka tožila moža za 30 tisočakov zaradi varanja in intimnega zavračanja. To je odločilo mariborsko sodišče

Primer iz Maribora kaže, da odškodnina za duševne bolečine v zakonu ni avtomatska niti takrat, ko so dejanja moralno zavržna.
Nina Čakarić20. 1. 2026 | 19:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki