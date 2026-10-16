Čez lužo zrasla orjaška buča, ne boste verjeli, koliko tehta

Ron Wallace iz Coventryja v ameriški zvezni državi Rhode Island je vzgojil orjaško bučo, težko kar 1431,7 kilograma, in premešal štrene na svetovnem vrhu. Na tekmovanju Southern New England Giant Pumpkin Weigh-Off v Warrenu so potrdili neverjeten dosežek in za zdaj še neuradni rekord, če pa številko potrdijo še pri Guinnessu, bo to nova največja teža za bučo – torej le nekaj dni po tem, ko se je s 1295,8 kilograma pohvalil Anglež Ian Paton.

842 KILOGRAMOV znaša slovenski rekord.

Paton se je na začetku tega meseca sicer že drugič zapovrstjo uvrstil v knjigo rekordov; že lani sta z bratom dvojčkom Stuartom, s katerim se že od otroštva ukvarjata s pridelavo buč, navdušila z lepotico, težko 1278,8 kilograma, letos pa sta letino še izboljšala. A sezona še ni rekla zadnje, kot kaže, svetovni rekord si očitno zelo želi tudi Wallace, ki pa prav tako ni novinec v svetu pridelave buč. To bo njegov že tretji Guinnessov rekord, 2012. pa je postal prvi, ki mu je uspelo vzgojiti bučo, težjo od tone. Kot je pojasnil, je letos izboljšal sistem gojenja: velikanka je namreč uspevala v rastlinjaku, kjer je lažje nadzorovati razmere za rast, plod ustrezno oskrbovati in kljubovati neugodnim vplivom. Ob veliko vode, ki jo je terjalo predvsem sušno obdobje, je velikanka potrebovala tudi veliko potrpljenja in pozornosti, s katero so jo razvajali tudi Wallaceovi domači in krajani majhne, tesno povezane skupnosti, še pove zmagovalec, zaposlen v vrtnariji.

Zelo pomembna je podpora okolice.

Tekmovanj za najtežjo bučo je v ZDA iz leta v leto več, nekateri organizatorji zmagovalcem obljubljajo po več deset tisoč dolarjev za zmago, a Wallace se je odločil za sodelovanje na ocenjevanju blizu doma, saj mu največ pomeni podpora okolice, ki dobro razume, kako zahtevno je pridelati tako orjaški plod. No, domov ni šel praznih rok, prejel je tudi tri tisočake nagrade in pa obete, da se vpiše v znamenito knjigo. Ocenjevalci bodo menda prav kmalu zavihali roke in potrdili, ali se bo rekord preselil čez lužo.

Tudi v Sloveniji so zagrizeni pridelovalci buč, ki svoje pridelke vsako leto ponosno razkažejo v Mozirskem gaju. Letos je tam s 505-kilogramsko znova slavil Janko Lovše, sicer slovenski rekorder z 842-kilogramsko velikanko, ki je zrasla leta 2023.