Chemsex zabave v Poreču, kokain in amfetamin: strokovnjaki opozarjajo na nov val drog v Istri

V oddaji HRT »Nedjeljom u dva« je preteklo nedeljo gostoval zdravnik Slavko Sakoman, ki je poudaril, da je, kar zadeva uživanje drog, Istra najslabša na Hrvaškem. Sogovornica HRT je bila 15 let odvisna od heroina.

»Dokler nas ne zruši, se ne sekiramo. Ko nas zruši, potem rečemo: ubogi jaz. Začne se zdravljenje, dokler se ga še lahko financira in dokler zdravje zdrži,« pravi ozdravljena odvisnica iz Pulja ter dodaja, da je marihuana najslabša. Vendar mnogi ne mislijo tako. Minili so časi stereotipov, ko so bili odvisniki zanemarjeni ljudje v umazanih oblačilih na klopci v parku. Danes so številni odvisniki uspešni ljudje v oblekah, ki se ob koncih tedna zabavajo s kokainom ali amfetamini in tega sploh ne dojemajo kot težavo.

»Imam občutek, da mladi živijo precej hedonistično in da je prav zaradi te potrebe po stalni nekakšni visoki ravni užitka prišlo do tega, da je porast zlorabe takšnih drog pravzaprav ogromen. Govorimo o 500 ali 600 odstotkih v primerjavi z obdobjem pred desetimi leti,« poudarja Varja Bastiančić, predsednica društva Institut iz Pulja.

Kaj je Chemsex zabava? Chemsex zabava je druženje ali zabava, pri kateri udeleženci namerno uporabljajo določene droge z namenom podaljšanja ali okrepitve spolnih odnosov. Izraz izhaja iz angleških besed 'chemical' (kemikalije) in 'sex' (spolnost). Najpogosteje gre za srečanja, kjer ljudje poleg spolnih odnosov uporabljajo droge, kot so: metamfetamin (crystal meth), GHB ali GBL, mefedron, včasih tudi kokain ali amfetamini Takšne zabave lahko trajajo več ur ali celo več dni, droge pa udeleženci uporabljajo zato, da povečajo občutek evforije, zmanjšajo zadržke in podaljšajo spolno aktivnost.

Bastiančićeva dodaja, da je stanje še posebej slabo v Poreču, kjer so priljubljene tako imenovane »chemsex zabave«, ki združujejo drogo in spolni užitek. Vendar se ne strinja, da je v Istri največ uporabnikov drog. »Istra nima največjega števila odvisnikov. To je nesmiselno trditi ali misliti, temveč je glede na število prebivalcev delež zdravljenih največji v primerjavi z drugimi županijami na Hrvaškem,« pravi Bastiančićeva.

Kljub temu so številke visoke. Na zdravljenje se v zavod vsako leto prijavi približno petsto ljudi. »Ne moremo zanikati, da je na območju Istre problem z drogami prisoten in izrazit, podobno pa je tudi v drugih obmorskih županijah. Pravzaprav je praviloma tam, kjer so županije morda premožnejše, kjer je več denarja, več tranzita in kjer je turizem, problem z drogami izrazitejši,« pravi Helena Mitrović iz zavoda za javno zdravje Istrske županije.

