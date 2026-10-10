Christa Pike znova hodi: so na neuspešno usmrtitev vplivali njeni rdeči lasje?

Christa Pike, ki je konec septembra preživela neuspešno usmrtitev v ameriški zvezni državi Tennessee, ponovno hodi in govori. Petdesetletnica, obsojena na smrt zaradi brutalnega umora 19-letnega dekleta, okreva po neuspešni usmrtitvi, med katero so ji 30. septembra vbrizgali dva odmerka smrtonosnega zdravila pentobarbital. Čeprav je več dni nezavestna ležala v bolnišnici in bila priključena na respirator, se je 6. oktobra nepričakovano prebudila. Njeno zdravstveno stanje se odtlej izboljšuje, vendar zdravniki še ne morejo oceniti, ali bo popolnoma okrevala.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po navedbah odvetnikov, ki so jih v četrtek posredovali ameriški reviji People, lahko Pike zdaj ob pomoči drugih hodi po bolniški sobi, ponovno uživa običajno hrano in samostojno diha. Kljub temu ima težave s spominom in koncentracijo, zdravniki pa opozarjajo, da bodo za oceno morebitnih trajnih nevroloških posledic potrebni meseci. Njen odvetnikje pojasnil, da je telesno okrevanje presenetljivo hitro, precej več negotovosti pa ostaja glede delovanja možganov. Po njegovih besedah Pike med pogovorom pogosto izgubi rdečo nit. Čeprav se zaveda okolice in lahko komunicira, ima težave z ohranjanjem misli in zbranosti. Odvetniki se zato bojijo, da bi lahko šlo za dolgotrajne ali celo trajne posledice neuspešne usmrtitve.

Poleg nevroloških težav jo pestijo tudi hude poškodbe rok. Med postopkom so namreč nastale obsežne poškodbe tkiva in opekline v okolici mest, kjer so ji vstavljali intravenske igle. Bolečine so tako izrazite, da ima težave celo pri držanju pisala in podpisovanju dokumentov. Po neuspešni usmrtitvi so se pojavili tudi drugi zdravstveni zapleti, med njimi pljučnica in krvni strdek. Njeni zagovorniki poudarjajo, da je okrevanje še vedno negotovo, ne glede na očiten napredek v zadnjih dneh.

Bi lahko imela pri neuspešni usmrtitvi vlogo barva las?

Christa Pike FOTO: Handout Afp

Med številnimi vprašanji o tem, zakaj smrtonosna injekcija ni učinkovala, se je pojavila tudi nenavadna medicinska razlaga. Ameriška anesteziologinja dr.je za britanski portal LADbible opozorila na dejstvo, da je Christa Pike naravna rdečelaska. Velika večina ljudi z naravno rdečimi lasmi ima določene različice gena MC1R, ki vpliva na nastajanje pigmenta. Nekatere raziskave so pokazale, da lahko posamezniki s takšnimi genskimi različicami drugače reagirajo na določene anestetike in pri nekaterih postopkih potrebujejo večji odmerek zdravila za dosego ustrezne globine anestezije. Po besedah Petersonove bi lahko bile takšne fiziološke razlike pomembne tudi pri odzivu Pike na pentobarbital, močno pomirjevalo iz skupine barbituratov, ki ga v nekaterih ameriških zveznih državah uporabljajo pri usmrtitvah.

Strokovnjakinja je opozorila, da protokoli za usmrtitve praviloma ne upoštevajo individualnih razlik v odzivanju na zdravila. Vendar pentobarbital ni enak anestetikom, pri katerih so raziskovalci ugotavljali razlike, povezane z rdečimi lasmi. Za zdaj tako ni znanstvenih dokazov, da bi prav barva las oziroma genska različica MC1R povzročila neuspešno usmrtitev. Gre za eno od možnih razlag, ki jo je izpostavila anesteziologinja, ne pa za potrjeno ugotovitev preiskovalcev. Raziskava iz leta 2004 je denimo pokazala, da so ženske z naravno rdečimi lasmi za enak učinek inhalacijskega anestetika desflurana potrebovale približno 19 odstotkov višjo koncentracijo kot temnolaske. Vendar poznejša večja raziskava ni potrdila klinično pomembnih razlik pri uporabi anestetikov.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Sedem poskusov vstavljanja igle

Precej več pozornosti preiskovalcev je namenjene možnosti, da smrtonosno zdravilo sploh ni pravilno vstopilo v krvni obtok. Med poskusom usmrtitve naj bi imelo osebje velike težave pri vzpostavljanju intravenskega dostopa. Po poročanju ameriških medijev naj bi uporabili sedem igel, Pike pa se je med postopkom pritoževala nad hudimi bolečinami in občutkom, da ji bo vena počila. Zdravstveni strokovnjaki zato opozarjajo na možnost, da je del pentobarbitala namesto v žilo stekel v okoliško mehko tkivo. To bi lahko pojasnilo tako obsežne poškodbe njenih rok kot tudi dejstvo, da zdravilo ni učinkovalo na predvideni način.

Za primerjavo so tuji mediji omenili usmrtitev 46-letnega Jamaala Howarda v Teksasu, ki so jo izvedli približno teden dni pozneje z istim zdravilom. Howard se je po injiciranju prenehal premikati v približno 30 sekundah, Pike pa je bila živa še več kot uro po prejemu dveh odmerkov. Kaj natančno je šlo narobe, še ni uradno ugotovljeno. Preiskava mora med drugim razjasniti način dajanja zdravila, delovanje intravenskih kanalov in okoliščine, v katerih se je postopek nadaljeval kljub zapletom.

Christa Pike, leta 1996. FOTO: Reuters

Christa Pike je bila obsojena zaradi umora 19-letneleta 1995. Žrtev je bila njena vrstnica, zločin pa je zaradi izjemne brutalnosti pretresel ameriško javnost. Ob obsodbi je bila stara komaj 19 let in postala najmlajša ženska, ki je bila v sodobni zgodovini ZDA obsojena na smrt. Za zapahi je preživela več kot tri desetletja, 30. septembra letos pa bi morala postati prva ženska, usmrčena v Tennesseeju po več kot dvesto letih. Njeni odvetniki zdaj trdijo, da je zaradi neuspešne usmrtitve utrpela globoko psihično travmo. Po njihovih navedbah razmišlja tudi o družini svoje žrtve in o bolečini, ki jo je morala prestajati zaradi ponovnega medijskega zanimanja za primer.

Toda mati umorjene, May Martinez, njene navedbe o obžalovanju zavrača. Za People je povedala, da se ji Pike v 31 letih ni niti enkrat opravičila za umor hčerke. »Nikoli ni pokazala obžalovanja. V vseh teh 31 letih ga ni bilo,« je dejala Martinezova, ki še vedno zagovarja izvršitev smrtne kazni. Po neuspešni usmrtitvi je guverner Tennesseeja Bill Lee do konca leta začasno ustavil izvajanje smrtnih kazni in odredil neodvisno preiskavo. Sodišče je pristojnim institucijam naložilo tudi ohranitev dokaznega gradiva, povezanega s postopkom. Odvetniki Christe Pike si medtem prizadevajo, da bi njeno smrtno kazen spremenili v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Menijo namreč, da bi bila ponovitev usmrtitve po že prestanem postopku kruta in neobičajna kazen, ki jo ameriška ustava prepoveduje.