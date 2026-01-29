Cia bo na terenu komandirala Venezuelce

Čeprav je začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez v teh dneh dejala, da ima dovolj ukazov iz Washingtona, ki narekuje politiko v njeni državi od vojaške operacije v Caracasu in ugrabitve predsednika Nicolasa Madura v začetku leta, iz ZDA prihaja sporočilo, ki napoveduje še večji vpliv. Ameriška obveščevalna agencija Cia namreč vzpostavlja stalno prisotnost v Venezueli, kar je del načrta vlade Donalda Trumpa za vpliv na prihodnost te južnoameriške države, poroča ameriška televizijska mreža CNN. V teku so načrti med Cio in State Departmentom, kjer bodo diplomati opravljali tradicionalno delo, vlada pa naj bi se bolj zanašala na delovanje obveščevalcev, še posebno v tem nepredvidljivem času tranzicije.

Delcy Rodriguez pravi, da ima dovolj ukazov ZDA. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Cia je imela od lanskega avgusta na terenu v Venezueli majhno ekipo obveščevalcev, ki so spremljali gibanje Madura med pripravami za napad. Med prvimi, ki so v Caracasu obiskali začasno predsednico po zajetju Madura, je bil direktor Cie John Ratcliffe, ki se je srečal tudi z vojaškimi voditelji države. Ukazal jim je, da ne smejo biti več »zavetišče za ameriške nasprotnike,« torej Kitajsko, Rusijo in Iran.

Nafta, nafta, nafta

Trump je že večkrat javno povedal, da bodo ZDA prevzele proizvodnjo in prodajo venezuelske nafte – v govoru po napadu demokracije sploh ni omenil, le ošinil je boj proti mamilom, je pa večdesetkrat izrekel besedo nafta –, vendar mu ameriških naftnih korporacij za zdaj še ni uspelo prepričati o potrebnih obsežnih naložbah. Venezuela, so poudarili, ni primerna za naložbe zaradi svoje nestabilnosti.

Dolgoročna strategija ZDA do Venezuele še vedno ni jasno opredeljena, razen tega, da je Trump dejal, da sedaj sam vodi državo. Vprašanje je tudi, kako se bo venezuelsko prebivalstvo odzvalo na bolj očitno prisotnost Cie v državi po Madurovi vladavini. Agencija v Latinski Ameriki namreč milo rečeno nima dobrega slovesa, saj je v času hladne vojne tam vzpostavljala in podpirala desne diktature in strmoglavljala leve vlade.