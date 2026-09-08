Ciklone še pred vremenarji napovedo čebele, ptice in rastline

Otoška država Fidži je znana predvsem po tropskem podnebju, koralnih grebenih in rajskih plažah, vendar je zaradi lege v južnem Tihem oceanu tudi zelo izpostavljena tropskim ciklonom. Za napovedovanje teh imajo odslej tudi uradno priznane zelo nenavadne pomočnike. Meteorologi ne uporabljajo več le satelitov, radarjev in računalniških modelov, ampak pozorno opazujejo tudi čebele, ptice in rastline. Narava jim namreč po njihovem tradicionalnem znanju že mesece vnaprej lahko namigne, da se otoku bliža tropski ciklon.

Meteorologi upoštevajo starodavno znanje domačinov. FOTO: Getty Images

Enega najbolj nenavadnih namigov jim dajo čebele. Ko si gnezda začnejo graditi nenavadno nizko, bliže tlom, domačini vedo, da bo prihajajoča ciklonska sezona posebno nevarna, in se pravočasno pripravijo nanjo. Takšno vedenje čebel se lahko pojavi celo tri do štiri mesece pred ciklonom, ena od razlag za to pa je, da žuželka zazna oziroma pričakuje močan veter in si naredi gnezdo nizko, da je bolj zaščiteno pred njim.

Prebivalci Fidžija opazujejo tudi divji jam, tropsko plezalko z dolgimi viticami, ki se vzpenja po drevesih in grmovju. Če vitice rastline namesto navzgor začnejo usmerjati navzdol in se začnejo plaziti po tleh, domačini vedo, da se tako pripravljajo na močne vetrove. Če rastejo navzgor, kot je običajno, je možnost ciklona manjša.

Če rastlina namesto navzgor raste navzdol, domačini vedo, da prihaja ciklon.

Tudi ptice in ribe se pred ciklonom obnašajo nenavadno. Pred uničujočim ciklonom Winston leta 2016 so prebivalci nekaterih vasi opazili, da so se ptice približale kopnemu in letele niže kot običajno, bilo je tudi zelo veliko mrtvih rib.

Tudi divji jam zna napovedati slabo vreme. FOTO: Wikipedia

To starodavno znanje danes dobiva novo vrednost. Kljub temu da znanstveniki opozarjajo, da povezava še ni povsem razložena in da takšnih znakov ne moremo enačiti z natančno vremensko napovedjo, je fidžijska meteorološka služba napovedala, da bo tradicionalne znake vključila v uradne sisteme napovedovanja. Na tisočih oddaljenih pacifiških otokih namreč ni mogoče imeti vremenskih postaj in radarjev povsod.